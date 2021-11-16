Россия может начать следующую атаку с Мариуполя, - польское СМИ (фото)

Как пишут в издании, несмотря на все заявления в СМИ, РФ боится ответа НАТО на свои действия. Поэтому они могут продолжить оккупацию востока Украины, чтобы продвинуться к оккупированному Крыму.

Если Россия решиться проводить военную операцию против Украины, то она начнет с ОРДЛО, а не с мест сосредоточения войск на северных границах Украины. Об этом пишут в польском издании Defence24.

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Мигрантский кризис на белорусско-польской границе является хорошим прикрытием для начала операции против Украины. В этом направлении сосредоточено внимание не только Евросоюза, но и США и других мировых стран. Между тем, Россия получает хороший момент, как пишут журналисты, для проведения атаки против Украины на востоке.

У границ Украины и в аннексированном Крыму сосредоточено более 100 000 военных и техники. Среди вооружения есть не только танки и артиллерия, но и установки термобарических ракет "Солнцепек" и тактические комплексы "Искандер".

[ + – ] Мариуполь - это важный экономический центр, с которого можно начать аннексию Азовского моря

В последнее время вооруженные формирования РФ в зоне ООС повысили свою активность, в том числе использование БПЛА. Исходя из этого в издании предполагают, что целью военной операции может быть не оккупация всей Украины, а дальнейшая аннексия и захват украинских территорий.

Наиболее вероятное направление удара — Мариуполь. Город является важным в экономическом и в военном плане. С него может начаться дальнейшее наступление на Запорожье и Херсон, чтобы соединиться с оккупированным Крымом. При этом захват Мариуполя может стать базой для захвата Азовского моря, чтобы затруднить там судоходство и взять его под полный контроль.

[ + – ] Учения Шестого флота США и кораблей Украины, Турции и Румынии Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Ответ союзников Украины уже также есть. Джо Байден увеличил военную помощь на 60 млн долларов, что позволило поставить дополнительные три партии вооружения и оснащения для ВСУ. В Черном море находятся корабли США, а воздушное пространство сканируют самолеты раннего обнаружения. В Британии заявили о готовности выслать 600 спецназовцев на помощь Украине.

[ + – ] Передача партии военной помощи США, 14 ноября Фото: Посольство США в Украине

Напомним, в разговоре с Путиным президент Франции заявил, что его страна готова защищать территориальную целостность Украины. На Западе разведка предупреждает Украину о "высокой вероятности" дестабилизации со стороны России этой зимой. В Кремле все доводы и публикации в СМИ отбрасывают, заявляя о том, что страна не несет ни для кого угрозы.

Фокус сообщал, что по словам британского премьера, Западу придется выбирать между газом из РФ и Украиной.