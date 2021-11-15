"Готовы защищать территориальную целостность Украины": Макрон поговорил по телефону с Путиным

Рядом с границей с Украиной находятся свыше 110 тысяч российских военных. Перед заявлением французского президента в СМИ писали о готовности Британии прислать 600 бойцов в нашу страну.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого французский лидер заявил о готовности защищать территориальную целостность Украины. Об этом сообщает AFP в Твиттере.

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Президенты обсудили несколько моментов, среди которых проблема с беженцами на границе Польши и Беларуси, ситуацию в зоне ООС, а также стягивание российских войск к границам Украины. Как утверждают источники издания, Макрон заявил о готовности Франции защищать территориальную целостность Украины.

"Эммануэль Макрон в беседе с Владимиром Путиным выразил озабоченность в связи с ситуацией на границе с Украиной и волю Франции защищать ее территориальную целостность", — пишут в издании.

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Отметим, что на фоне очередного обострения у украинских границ, в США и ЕС начали обсуждать возможные варианты ответа на интервенцию РФ в Украину. Запад хочет дать понять, что дальнейшая агрессия в отношении Украины получит серьезный и скоординированный ответ. При этом в Британии есть 600 спецназовцев, готовых прибыть в Украину из-за угрозы РФ.

Напомним, по информации Минобороны, у украинских границ находится более 100 тысяч российских военных. На Западе разведка предупреждает Украину о "высокой вероятности" дестабилизации со стороны России этой зимой. В Кремле все доводы и публикации в СМИ отбрасывают, заявляя о том, что страна не несет ни для кого угрозы.

Фокус сообщал, что РФ скрытно перебросила в приграничную область с Украиной танки.