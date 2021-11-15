"Готові захищати територіальну цілісність України": Макрон поговорив телефоном із Путіним

Поряд із кордоном з Україною накопичено понад 110 тисяч російських військових. Перед заявою французького президента у ЗМІ писали про готовність Британії надіслати 600 військових до нашої країни.

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої французький лідер заявив про готовність захищати територіальну цілісність України. Про це повідомляє AFP у Твіттері.

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Президенти обговорили кілька моментів, серед яких проблема із біженцями на кордоні Польщі та Білорусі, ситуацію в зоні ООС, а також стягування російських військ до кордонів України. Як стверджують джерела, Макрон заявив про готовність Франції захищати територіальну цілісність України.

"Емманюель Макрон у розмові з Володимиром Путіним висловив занепокоєння у зв'язку із ситуацією на кордоні з Україною та волю Франції захищати її територіальну цілісність", — пишуть у виданні.

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Зазначимо, що на тлі чергового загострення біля українських кордонів США та ЄС почали обговорювати можливі варіанти відповіді на інтервенцію РФ в Україну. Захід хоче дати зрозуміти, що подальша агресія щодо України отримає серйозну та скоординовану відповідь. При цьому в Британії є 600 спецназівців, які готові прибути в Україну через загрозу РФ.

Нагадаємо, за інформацією Міноборони, біля українських кордонів перебуває понад 100 тисяч російських військових. На Заході розвідка попереджає Україну про "високу ймовірність" дестабілізації з боку Росії цієї зими. У Кремлі всі докази та публікації у ЗМІ відкидають, заявляючи про те, що країна не несе ні для кого загрози.

Фокус повідомляв, що РФ потай перекинула в прикордонну область з Україною танки.