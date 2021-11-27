Артилерія погана, боєприпасів мало. Forbes назвав причини поразки України у війні з Росією

В армії України є на озброєнні 1800 гармат та ракетних установок. Але багато знарядь не працюють, воювати з Росією через це буде дуже складно.

Україні буде важко протистояти Росії у разі війни через застарілу артилерію. Такі висновки зробив військовий оглядач Девід Екс у американському журналі Forbes.

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Головна проблема Києва – це старий артилерійський корпус із мінімальним запасом боєприпасів. Тому воювати з великою, сучасною та організованою російською армією буде дуже складно, вважає Екс.

[ + – ] На озброєнні армія України має 1 800 гармат Фото: ukroboronprom.com.ua

Командування України говорить про 145-тисячну армію, оснащену потужним артилерійським арсеналом з 1800 гармат та ракетних установок. Але багато знарядь просто не працюють.

"Проблеми є в артилерійських розрахунках та запасах боєприпасів. Це може бути неважливо у боях з низькою інтенсивністю, але зіграє при зіткненні з РФ", — зазначив автор.

Що не так із артилерією?

Стан артилерійського корпусу показав збройне протистояння у 2014 році, продовжив фахівець аналітичної організації Джеймстаун Глен Грант.

"Термін придатності зброї радянського виробництва майже вийшов. Вони стріляють старими та абсолютно ненадійними боєприпасами. Артилерія не має сучасних метеорологічних систем чи радарів для відстеження швидкості стрілянини. Балістична точність дуже обмежена", – пояснив він.

Дефіцит боєприпасів посилюється періодичними вибухами на військових складах.

"Рідкісний день проходить без коментарів про це в українських ЗМІ", — додав Грант.

Автор матеріалу наголосив на важливості випробування нових 152-міліметрових снарядів у 2018 році концерном "Укроборонпром". Ці боєприпаси розробило ДАТ "Артем".

[ + – ] 152-міліметрові снаряди для гаубиці Фото: ria.ru

"Можливості "Артема" обмежені. Завод може виробляти лише 14 000 набоїв на рік, це небагато, якщо буде серйозна війна", — заявив аналітик.

Росія та Україна через радянську спадщину притримують однакову стратегію наземної війни і покладаються на артилерію. Бронетанкові, розвідувальні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби блокують сили противника, а гармати та ракети добивають його, підсумував Екс.

У Міноборони України читають можливим, що РФ піде на ескалацію конфлікту на Донбасі взимку цього року. Телеканал CBS з посиланням на джерела в уряді США також наголошував на ймовірності вторгнення РФ в Україну в зимовий період.

Росія вважає, що українське військове командування може здійснити "провокації", щоб виправдати заяву країн Заходу про напад армії РФ.