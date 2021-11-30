Россия разместила 115 тысяч военных и боевую технику на границе с Украиной, — Кулеба (видео)

В случае полномасштабного вторжения РФ, как предупредил министр, активные боевые действия также будут проходить в Черном море.

Россия разместила на оккупированных территориях и возле границ Украины военную технику и около 115 тысяч своих военнослужащих. Об этом в ходе вчерашнего брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Москва развернула крупную боеспособную группировку в регионах, граничащих с украинскими территориями, и которая включает в себя танки, артиллерию, авиацию, а также военно-морские силы.

Дмитрий Кулеба отметил, что возле границ с Украиной сконцентрированы более 40 батальонных тактических групп, которые насчитывают около 115 тысяч российских военнослужащих, и добавил, что агрессивное поведение РФ является проблемой не только для Киева, но и для ее ближайших соседей.

В ходе брифинга глава МИД Украины предупредил, что в случае полномасштабного вторжения России активные боевые действия будут проходить в Черном море, от чего могут пострадать черноморские партнеры Киева.

"Потенциальная военная операция, предпринятая Россией, будет включать большой сегмент военных действий в Черном море. Поэтому Румыния и другие черноморские партнеры должны быть так же обеспокоены планами РФ, как и Украина, и быть привержены сдерживанию России, как и мы. Это наша общая проблема", — добавил Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.

[ + – ] Россия разместила 115 тысяч военных у границ с Украиной

Ранее Дмитрий Кулеба говорил о возможном силовом освобождении Донбасса. По словам главы МИД, Украина не заинтересована в войне и не видит альтернативы Минским соглашениям, однако Киеву придется атаковать российских военных в случае полномасштабного вторжения.

У Путина, в свою очередь, "успокоили" Зеленского и заявили, что Россия не готовит наступление на Украину. По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва заинтересована в добрососедских отношениях, а западные и украинские СМИ беспочвенно нагнетают истерику на фоне концентрации российских войск на границе с Украиной.