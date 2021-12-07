Байден переніс телефонну розмову з Зеленським. Офіс президента України очікував на інший сценарій

Байден обговорив із президентами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії підсумки зустрічі з Путіним. Черга Зеленського ще не прийшла.

Телефонна розмова президентів США й України Джо Байдена та Володимира Зеленського відбудеться цього тижня. Про це сказав на брифінгу радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

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"Байден і Зеленський проведуть бесіду в четвер, 9 грудня, на додаток до вчорашніх переговорів між Зеленським і держсекретарем США Ентоні Блінкеном", — зазначив Салліван.

[ + – ] Салліван підтвердив, що Путін і Байден обговорювали здебільшого Україну

Журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер зазначив у Twitter, що після відеозустрічі з президентом РФ Байден поговорив із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії.

"В Офісі Зеленського мені сказали, що вони сподівалися поговорити з Байденом сьогодні", – сказав журналіст.

До цього Байден більше двох годин говорив із президентом Росії Володимиром Путіним по телемосту.

Нагадаємо, що 6 грудня Зеленський у діалозі з Блінкеном обговорив збереження санкцій проти Росії до повернення Україні окупованих територій Донбасу та Криму.

Сьогоднішній діалог Байдена з Путіним відбувся на тлі інформації, що надходить, про можливе вторгнення Росії в Україну. Блінкен стверджував, що РФ на це готова.