Байден проведе бесіду із Зеленським після переговорів із Путіним, — ОП

Президент України почує від американського колеги деталі його сьогоднішньої розмови із російським лідером.

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з главою української держави Володимиром Зеленським після переговорів із російським лідером Володимиром Путіним, а не до того, як раніше передавали ЗМІ. Про це у вівторок 7 грудня повідомила пресслужба Офісу президента України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Було домовлено провести телефонну розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена після переговорів між президентами Сполучених Штатів та Росії", — заявили в представництві глави держави.

Крім цього, ОП поділився подробицями розмови президента України з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, яка відбулася у понеділок, 6 грудня, напередодні переговорів Байдена з Путіним. Так, Зеленський заявив, що процес мирного врегулювання конфлікту з РФ не має альтернатив. Сторони обговорили кроки, які робить Київ для його активізації.

Президент повідомив голові Держдепу про ситуацію на українських кордонах, а також подякував за серйозну підтримку з боку США. У розмові було порушено питання важливості збереження санкцій щодо РФ до повернення окупованих територій Донбасу та Криму під контроль українського уряду.

Під час розмови Зеленський та Блінкен також обговорили важливість посилення взаємодії між Україною та США у питаннях безпеки — цей крок може допомогти стримати агресію РФ, додали в ОП.

Щі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" повідомив, що Байден під час бесіди із Зеленським поділиться деталями його переговорів із президентом РФ. За словами дипломата, Київ з Вашингтоном "налагодили дуже відвертий діалог" з цього питання за поточний рік.

[ + – ] Кулеба про переговори Зеленського з Байденом з 6:52

Нагадаємо, переговори Байдена та Путіна відбудуться сьогодні увечері у форматі відеоконференції. Сторони обговорять ситуацію, що розвивається довкола підвищеної концентрації російських військ біля кордонів України.

Тим часом ЗМІ повідомляли про готовність Вашингтона застосувати серйозні економічні санкції щодо РФ у разі вторгнення на українську територію. Зокрема йдеться про відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT.