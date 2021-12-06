США готують "ядерні" санкції: Росію збираються відключити від SWIFT

Через нові санкції Росія опиниться в одному ряду з Північною Кореєю та Іраном. Заходи впливу зачіпають коло "друзів Путіна", російські енергетичні компанії та банки.

Адміністрація американського президента Джо Байдена розробляє пакет "агресивних економічних санкцій" проти РФ та російських фізосіб на випадок повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє CNN.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Під санкції можуть потрапити люди з "найближчого оточення" російського президента, місцеві енергетичні компанії та банки. Один із найрадикальніших варіантів санкцій, який CNN називає "ядерним", передбачає відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT. Більше того, санкції можуть стосуватися суверенного боргу Росії.

Мета західних санкцій – не допустити вторгнення російських військ до України.

За словами офіційних осіб США, остаточне рішення та дати поки що не затверджені. Повідомляється, що адміністрація Байдена зараз веде переговори з представниками країн ЄС, багато з яких пов'язують із РФ тісні економічні відносини.

Дуже можливо, що санкції стосуватимуться деяких російських олігархів, обмежать їх можливості переміщатися територією країн Заходу і, можливо, навіть не дозволять користуватися американськими банками та кредитними картками.

Розглядається питання про відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, від якої країна багато в чому залежить. Навесні Європарламент затвердив резолюцію, яка не має обов'язкової сили, проте закликає до відключення РФ від SWIFT у разі загострення ситуації в Україні.

Представники американського істеблішменту зазначають, що у разі повномасштабного вторгнення в Україну Росія опиниться в одному ряду з Північною Кореєю та Іраном. "Ми склали збіса агресивний пакет" санкцій проти РФ, які будуть застосовані, у разі відкритої участі РФ у війні в Україні, — цитує CNN неназвані джерела з адміністрації президента. Повідомляється, що це будуть найгірші з можливих санкцій, які застосовувалися щодо будь-якої країни, крім Ірану та Північної Кореї.

Водночас висловлюються і побоювання щодо того, що Росія може вдатися до контрзаходів та обмежити постачання енергії.

"Є побоювання, що Росія у відповідь скоротить виробництво енергії", — сказав в інтерв'ю CNN представник американського керівництва.

Раніше Фокус повідомляв, що західна преса опублікувала нові супутникові знімки військ РФ неподалік українського кордону. Фото батальйонних тактичних груп та техніки у Смоленській області та Криму оприлюднило видання Fox News.