США готовит "ядерные" санкции: Россию собираются отключить от SWIFT

Из-за новых санкций Россия окажется в одном ряду с Северной Кореей и Ираном. Меры воздействия затрагивают круг "друзей Путина", российские энергетические компании и банки.

Администрация американского президента Джо Байдена разрабатывает пакет "агрессивных экономических санкций" против РФ и российских физлиц на случай полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает CNN.

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Под санкции могут попасть люди из "ближайшего окружения" российского президента, местные энергетические компании и банки. Один из самых радикальных вариантов санкций, который CNN называет "ядерным", предполагает отключение России от межбанковской системы SWIFT. Более того, санкции могут касаться и суверенного долга России.

Цель западных санкций — не допустить вторжения российских войск в Украину.

По словам официальных лиц США, окончательное решение и даты пока еще не утверждены. Сообщается, что администрация Байдена сейчас ведет переговоры с представителями стран ЕС, многие из которых связывают с РФ тесные экономические отношения.

Очень может быть, что санкции затронут некоторых российских олигархов, ограничат их возможности перемещаться по территории стран Запада и, возможно, даже не позволят пользоваться американскими банками и кредитными картами.

Рассматривается и вопрос об отключении России от международной платежной системы SWIFT, от которой страна во многом зависима. Весной Европарламент утвердил резолюцию, которая не имеет обязательной силы, но все же призывает к отключению РФ от SWIFT в случае обострения ситуации в Украине.

Представители американского истеблишмента отмечают, что в случае полномасштабного вторжения в Украину, Россия окажется в одном ряду с Северной Кореей и Ираном. "Мы составили чертовски агрессивный пакет" санкций против РФ, которые будут применены, в случае открытого участия РФ в войне в Украине, — цитирует CNN неназванные источники из администрации президента. Сообщается, что это будут худшие из возможных санкций, которые применялись в отношении какой-либо страны, кроме Ирана и Северной Кореи.

Вместе с тем, высказываются и опасения относительно того, что Россия может прибегнуть к контрмерам и ограничить поставки энергии.

"Есть опасения, что Россия в ответ сократит производство энергии", — сказал в интервью CNN представитель американского руководства.

Ранее Фокус сообщал, что западная пресса опубликовала новые спутниковые снимки войск РФ недалеко от украинской границы. Фото батальонных тактических групп и техники в Смоленской области и Крыму обнародовало издание Fox News.