Fox News опубликовал новые спутниковые снимки с войсками РФ возле границы с Украиной (фото, видео)

Развернутые Россией батальонные тактические группы с наземной техникой были сфотографированы в Смоленской области и в Крыму.

Россия продолжает концентрировать свои войска недалеко от границы с Украиной и на временно неподконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщает Fox News.

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Спутниковые снимки, на которых видно наращивание и развертывание военной техники РФ, были сделаны компанией Maxar Technologies и переданы журналистам для обнародования.

Примечательно, что снимки были опубликованы за день до переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина, которые пройдут в видеоформате. Во время разговора главы США и России обсудят напряженность на российско-украинской границе и возможное вторжение РФ в Украину, которое обернется для Москвы серьезными последствиями.

По данным журналистов, компания Maxar Technologies фотографировала развернутые Россией батальонные тактические группы с наземными подразделениями в Смоленской области (город Ельня) и в оккупированном Крыму.

[ + – ] Россия наращивает свои войска рядом с Украиной [ + – ] Россия наращивает свои войска рядом с Украиной [ + – ] Россия наращивает свои войска рядом с Украиной [ + – ] Россия наращивает свои войска рядом с Украиной

[ + – ] Россия концентрирует свои войска возле границы с Украиной

Ранее Фокус в своей статье разбирался, осилит ли логистика армии РФ новое вторжение в Украину, и объяснял, к каким последствиям приведет начало полномасштабных боевых действий в Восточной Европе.

Издание The WP в своей статье публиковало данные разведки США и предупреждало, что Россия для вторжения в Украину может использовать 175 тысяч военных. По данным американских разведчиков, боевые действия против Украины могут вестись сразу на четырех направлениях с использованием авиации, военно-морских сил и ракетных подразделений.

О возможном вторжении РФ в Украину также предупреждал CNN. Разведданные, на которые ссылаются журналисты, показывают, что подразделения поддержки возле границы с Украиной могут обеспечивать наступательные действия армии РФ в течение месяца.