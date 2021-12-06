UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Fox News опубликовал новые спутниковые снимки с войсками РФ возле границы с Украиной (фото, видео)

13947
В США опубликовали новые спутниковые снимки с войсками РФ возле Украины
Российские войска

Развернутые Россией батальонные тактические группы с наземной техникой были сфотографированы в Смоленской области и в Крыму.

Россия продолжает концентрировать свои войска недалеко от границы с Украиной и на временно неподконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщает Fox News.

Спутниковые снимки, на которых видно наращивание и развертывание военной техники РФ, были сделаны компанией Maxar Technologies и переданы журналистам для обнародования.

Примечательно, что снимки были опубликованы за день до переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина, которые пройдут в видеоформате. Во время разговора главы США и России обсудят напряженность на российско-украинской границе и возможное вторжение РФ в Украину, которое обернется для Москвы серьезными последствиями.

По данным журналистов, компания Maxar Technologies фотографировала развернутые Россией батальонные тактические группы с наземными подразделениями в Смоленской области (город Ельня) и в оккупированном Крыму.

Армия РФ возле границы Украины на снимках Maxar
Россия наращивает свои войска рядом с Украиной
Армия РФ возле границы Украины на снимках Maxar
Россия наращивает свои войска рядом с Украиной
Армия РФ возле границы Украины на снимках Maxar
Россия наращивает свои войска рядом с Украиной
Армия РФ возле границы Украины на снимках Maxar
Россия наращивает свои войска рядом с Украиной
Армия РФ возле границы Украины на снимках Maxar
Армия РФ возле границы Украины на снимках Maxar
Армия РФ возле границы Украины на снимках Maxar
Армия РФ возле границы Украины на снимках Maxar
Россия концентрирует свои войска возле границы с Украиной

Ранее Фокус в своей статье разбирался, осилит ли логистика армии РФ новое вторжение в Украину, и объяснял, к каким последствиям приведет начало полномасштабных боевых действий в Восточной Европе.

Издание The WP в своей статье публиковало данные разведки США и предупреждало, что Россия для вторжения в Украину может использовать 175 тысяч военных. По данным американских разведчиков, боевые действия против Украины могут вестись сразу на четырех направлениях с использованием авиации, военно-морских сил и ракетных подразделений.

О возможном вторжении РФ в Украину также предупреждал CNN. Разведданные, на которые ссылаются журналисты, показывают, что подразделения поддержки возле границы с Украиной могут обеспечивать наступательные действия армии РФ в течение месяца.