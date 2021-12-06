Долгий марш. Осилит ли логистика армии РФ украинский поход

Полномасштабная российская агрессия против Украины приведет к колоссальным последствиям для системы безопасности Европы. Но серьезность намерений России будет видна по наращиванию логистических сил и складов снабжения, а вовсе не по количеству батальонов на границе. Масштабность логистической подготовки даст ответ на вопрос о планах российской армии.

Очевидно, что перебрасывание российских войск на границу с Украиной стало сегодня главной темой для множества политиков от Киева до Вашингтона. Директор ЦРУ намеревался предотвратить кризис, лично прилетев в Москву. Между тем, американская разведка предупреждает союзников по НАТО о возможности российского вторжения на значительные территории Украины.

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Российская агрессия против Украины приведет к колоссальным последствиям для системы безопасности Европы. Большую тревогу могло бы вызвать разве что нападение России на государство — члена НАТО. Москве по силам устроить провокации в странах Балтии или Польше, но неужели Россия способна на полномасштабное вторжение на их территории? Новейшие военные симуляции дают неутешительный ответ: нет ничего проще. В 2016 году Дэвид А. Шлапак и Майкл В. Джонсон в статье для издания War on the Rocks спрогнозировали, что российской армии хватит трех дней на захват всех балтийских стран.

Фокус перевел анализ американского подполковника Алексея Вершинина о логистических возможностях армии РФ.

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Исследование RAND (Американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, их вооруженных сил и связанных с ними организаций — Ред.) по странам Балтии, как и большинство других симуляций, рассматривает атаку и быстрое закрепление российских войск на захваченной территории как свершившийся факт. В таком случае НАТО придется выбирать между контрнаступлением, сопряженным с большими потерями и даже рисками ядерной войны, и принятием "свершившегося факта", после чего об авторитете и влиянии международного альянса можно забыть. Некоторые эксперты уверены, что захваченные территории ограничатся одним-двумя городами. Нельзя списывать этот сценарий со счетов, но возможность масштабного вторжения все же вызывает беспокойство.

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Российским войскам хватит боевой мощи для воплощения любого из сценариев. Но обладает ли Россия соответствующей логистической структурой для подобных операций? Если вкратце, такую структуру невозможно создать во временных рамках, заданных военными симуляциями. В самом начале наступления российская армия может достичь первоочередных целей, но затем ей потребуется перерыв для организации логистики. Таким образом, "свершившийся факт" масштабного захвата территорий попросту невозможен. Боевая мощь российской армии позволяет захватить цели, предусмотренные сценарием симуляции, но для материально-технического обеспечения дальнейших действий понадобится логистический перерыв. Тактические бомбардировщики и штурмовики, а также вертолеты Воздушно-космических сил РФ окажут огневую поддержку для сокращения расхода боеприпасов артиллерии.

Дальнейшие планы стратегов НАТО должны исходить из логистических проблем России вместо стремления догнать и перегнать российскую боевую мощь. Для этого понадобится заманить российские войска вглубь территорий государств-членов НАТО, чтобы как можно сильнее растянуть линии снабжения армии РФ, при этом нанося удары по составляющим логистической и транспортной инфраструктуры – грузовикам, мостам и трубопроводам. Если же решающее сражение состоится прямо на границе, это лишь сыграет на руку России, ведь сокращение времени и расстояний поставок нивелирует логистические проблемы.

Железные дороги в российской логистике

Для организации крупномасштабного наступления тыловым силам российской армии не обойтись без железных дорог. Части материально-технического обеспечения, входящие в состав маневренных подразделений российских войск, гораздо меньше, чем у западных армий. Более-менее сравнимым логистическим потенциалом обладают разве что бригады. У российских соединений всего на три четверти больше боевых машин, чем у американцев, зато в три раза больше артиллерии. Не все бригады состоят из полноценного количества батальонов, но на бумаге на российскую бригаду приходится два артиллерийских батальона, один ракетный батальон и два батальона ПВО. Для сравнения, американская бригада располагает одним артиллерийским батальоном и одной ротой ПВО. Избыточные артиллерийские и ракетно-зенитные батальоны России требуют дополнительного материально-технического обеспечения по сравнению с американскими войсками.

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Более того, российской армии не хватает бригад материально-технического обеспечения для общевойсковых армий. Из отчета Military Balance, опубликованного Международным институтом стратегических исследований, следует, что на 10 бригад материально-технического обеспечения приходится 11 общевойсковых армий, одна танковая армия и четыре армейских корпуса. У Западного и Южного военных округов РФ по три армии и три бригады материально-технического обеспечения. В случае оборонительной операции преимуществом России станет возможность отправить бригаду с ближайшего железнодорожного узла. Козырь в рукаве России – десять железнодорожных бригад, у которых нет аналогов на Западе. Эти бригады охраняют, строят и ремонтируют железные дороги, в то время как подвижным составом занимаются гражданские государственные компании.

Уникальность российских железнодорожных бригад в том, что логистика российской армии зависит от железных дорог на всем расстоянии от завода до склада боеприпасов, до общевойсковой армии и даже до отдельной дивизии/бригады. Нигде в Европе железные дороги не имеют подобного военного значения. Неудивительно, ведь Россия простирается почти на 10 тысяч километров от края до края. Загвоздка в том, что колея российской железной дороги шире европейской, и этот стандарт используется только в Финляндии и бывших советских странах, включая балтийские. К прибалтийским столицам ведут несколько железнодорожных узлов, но пройдет несколько дней, прежде чем российские военные смогут наладить их работу. Продвижение по железнодорожным узлам гораздо сложнее, чем перегрузка грузов с поезда на грузовик. Грузы необходимо принять, отсортировать, распределить по подразделениям и организовать хранение излишков. Поскольку военные грузы опасны, следует подготовить условия для их складирования. Вся эта подготовка займет от одного до трех дней. К тому же место хранения грузов нужно защитить от вражеской артиллерии и партизан. Прицельное попадание из РПГ вызовет сильнейший взрыв и сорвет работу целой дивизии. Это при условии, что к тому моменту важные мосты – например, мост в Нарве на границе России и Эстонии – еще будут на месте, и их не придется ремонтировать. Единственная ширококолейная железнодорожная ветка в Польше ведет из Краковского региона в Украину, и чтобы использовать ее, российским войскам придется захватить Украину. Между Беларусью и Варшавой ширококолейного сообщения нет. Пересекая границы, поезда, как правило, останавливаются, чтобы перегрузить груз, или регулируют ширину колесных осей в вагонах и заменяют локомотивы (в них ширина осей не меняется). Крайне маловероятно, что в случае войны Россия захватит достаточно локомотивов западного образца для обеспечения своей армии – а значит, остаются только грузовики. Таким образом, возможности российской армии по самообеспечению ограничены бывшим Советским Союзом. Вне советской железнодорожной сети войска смогут рассчитывать в основном на грузовики, пока железнодорожные бригады не перенастроят/восстановят железную дорогу или не проложат новую.

[ + – ] Для организации крупномасштабного наступления тыловым силам российской армии не обойтись без железных дорог. Фото: Sergeev Pavel

Что касается грузовиков, которые обеспечат логистическую поддержку России при вторжении в Восточную Европу, их эффективность ограничена количеством машин и расстояниями. Дальность пробега грузовиков рассчитать несложно.

Предположим, что по существующим дорогам машины движутся со скоростью около 73 километров в час. Каждый грузовик совершает в день три поездки на расстояние до 73 км. Один час требуется на загрузку припасов, один час на дорогу до подразделения, один час на разгрузку и еще один час на возвращение на базу. Три таких цикла составят. Остальное время приходится на обслуживание грузовика, обеденный перерыв водителя, заправку, чистку оружия и отдых. Если увеличить расстояние до 145 километров, грузовик сможет совершать две ходки в день. При расстоянии 290 километров на грузовик приходится одна поездка в день. Пересеченная местность и любые повреждения дорожной инфраструктуры уменьшают эти показатели еще сильнее.

Если армии хватает грузовиков для материально-технического обеспечения на расстояниях до 73 км, то на расстоянии 145 км эффективность снизится на 33%, а на расстоянии 290 км – на целых 66%. Чем дальше войска окажутся от складов снабжения, тем меньше запасов они получат за один день.

У российской армии недостаточно грузовиков для организации логистики в более чем 145 км от пунктов снабжения. Чтобы покрыть расстояние в 290 км, придется удвоить количество грузовиков – до 400 машин на одну бригаду материально-технического обеспечения.

Рассмотрим пример российской общевойсковой армии, чтобы лучше понять, о поставке каких ресурсах идет речь. Все общевойсковые армии имеют разную структуру войск, но к каждой из них формально прикреплена бригада материально-технического обеспечения. На такую бригаду приходится имеется два батальона грузовых автомобилей: по 150 грузовиков общего назначения с 50 прицепами и 260 специализированных грузовиков на бригаду.

Российская армия широко применяет ствольную и реактивную артиллерию, причем реактивные боеприпасы очень громоздкие. Обычно в общевойсковой армии насчитывается от 56 до 90 пусковых установок реактивных систем залпового огня. Пополнение боекомплекта каждой пусковой установки занимает весь грузовик. После того как общевойсковая армия дала всего лишь один залп, понадобится 56-90 грузовиков, чтобы пополнить боезапас. Около половины транспорта бригады материально-технического обеспечения будет занята только заменой боезапаса – а есть еще 6-9 батальонов ствольной и 9 батальонов зенитной артиллерии, 12 механизированных и разведывательных батальонов, 3-5 танковых батальонов, минометы, противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, не говоря уже о продовольствии, запчастях, медикаментах и тому подобном. Сложно оценить все эти ресурсы в совокупности, но очевидно, что запасов, как и грузовиков, понадобится множество.

[ + – ] У российской армии недостаточно грузовиков для организации логистики в более чем 145 км от пунктов снабжения.

За топливо и воду в каждой бригаде материально-технического обеспечения отвечает тактический трубопроводный батальон. После захвата новых территорий ему потребуется три-четыре дня, чтобы выполнить свою задачу. Тем временем пополнение запасов будет возложено на бензовозы.

На первый взгляд кажется, что российской армии хватит изначальных запасов топлива, особенно если оснастить бензовозы дополнительными топливными емкостями. На самом деле все не совсем так, ведь танкам и бронетехнике топливо необходимо постоянно, будь то при во время маневров, в бою или просто на холостом ходу. Именно поэтому армия США планирует расход топлива по "дням снабжения", а не по расстоянию. Если операция российской армии займет от 36 до 72 часов, как в исходных данных симуляции RAND, всей технике придется дозаправиться как минимум один раз до развертывания тактических трубопроводов.

Обеспечение логистики – непростая задача

Балтийский сценарий

Если мелкую операцию в странах Балтии можно осуществить небольшими силами и без особых логистических проблем, то с крупномасштабными операциями все намного сложнее. Сценарий "свершившегося факта" требует захвата балтийских стран и ликвидации сопротивления в пределах 96 часов, прежде чем оперативная группа НАТО придет на помощь союзникам. Тем самым НАТО вступит в наземную войну, что сводит на нет всю суть сценария.

Именно логистика – главный камень преткновения в сценарии "свершившегося факта". Ширококолейная железная дорога на руку российским войскам, но они не успеют воспользоваться захваченными железнодорожными узлами. НАТО сможет перекрыть желелзнодорожное сообщение с Прибалтикой на несколько дней, запустив дюжину крылатых ракет из воздушного пространства Германии по железнодорожным мостам в Нарве, Пскове и Великих Лугах. На их восстановление понадобится несколько дней. Специалисты по планированию материально-технического обеспечения Западного военного округа России должны быть готовы к боевым действиям в столицах стран Прибалтики. История доказывает, что городские бои могут длиться месяцами, расходуя огромные количества боеприпасов. Два самых ярких примера – бои за Грозный во время чеченских войн и бои за Мосул в 2016 году. В обоих случаях защитникам удавалось сдерживать четырех- и даже десятикратно превосходящие силы противника в течение 4 месяцев. В Грозном русские расходовали до 4 тысяч снарядов, или 50 грузовиков боеприпасов в день.

Балтийский сценарий не исключает, что Польша немедленно начнет контратаку четырьмя дивизиями, чтобы вывести российскую армию из равновесия. При осаде Таллина и Риги российским войскам придется отбивать контратаку Польши с юга, что приведет к огромному расходу боеприпасов. Во время русско-грузинской войны 2008 года некоторые русские части израсходовали весь основной боезапас за 12 часов. Исходя из этих показателей, русским придется менять штатный боезапас каждые 12-24 часа.

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Тут перед Россией встает непростой выбор. Подавляя прибалтийские силы до прибытия подкрепления НАТО, Россия не успеет заняться железнодорожными узлами и будет полностью зависеть от грузовиков. Дефицитные автомобили смогут совершать по одному рейсу в день на расстояние примерно 210 км. Если российские стратеги решат отправить меньше маневренных подразделений, они рискуют не справиться с обороняющимися. Потратив же два-три дня на обеспечение логистики, Россия даст странам Балтии время мобилизоваться. Пока не подоспеет Объединенная оперативная группа НАТО, российским войскам придется несладко из-за действий партизан, авиаударов НАТО, технических сбоев и налетов беспилотников-камикадзе, как во время недавней войны в Нагорном Карабахе. Так или иначе, о "свершившемся факте" придется забыть: затяжную войну России не выиграть. Единственный логистический шанс для успешной крупномасштабной операции – провести решающее сражение с силами НАТО на границе. В таком случае российские войска останутся вблизи от своих складов, а военно-воздушные силы помогут логистике, обеспечив себя огневую поддержку. Правда, непонятно, сколько российские ВВС продержатся против НАТО, которому по силам вести боевые действия с помощью ракет "воздух-воздух" за пределами эффективной дальности российской ПВО в Калининграде и Санкт-Петербурге. То же самое можно сказать и о море. Военно-воздушный флот, дизельные подводные лодки и противокорабельные ракеты берегового базирования выведут из Балтийского моря надводные флоты обеих сторон конфликта.

У российской армии достаточно боевой мощи для захвата стран Балтии, но быстрый и победоносный сценарий "свершившегося факта" на столь большой территории обречен на провал. Схема 2×2 "Вариации свершившегося факта", созданная Ван Джексоном, поможет нам в полной мере осознать дилемму России. Логистика российской армии способна обеспечивать только постепенный захват, который оставит НАТО время на мобилизацию и противодействие. Скорее всего, члены НАТО сразу же введут серьезнейшие экономические санкции, заставляя Россию отступить. Решительное же наступление, увенчавшееся завоеванием территории государства-члена НАТО, более целесообразно, но логистически невозможно. Серьезной ошибкой будет полагать, что все 30 государств-членов НАТО сразу же обратятся к Пятой статье Североатлантического договора. Формально это так, но практически обязанность соблюдать Пятую статью возложена только на США, которые обеспечат боевую мощь, а также на Германию с Польшей, которые предоставят доступ к своим территориям. Россия окажется втянутой в крупный конфликт, который может перерасти в ядерный.

Польский сценарий

В польском сценарии перед армией России встают другие логистические проблемы. Времени здесь больше, но возрастают и трудности, вызванные расстояниями и отсутствием ширококолейных железных дорог, заканчивающихся на белорусской границе. Ближайшие к Польше железнодорожные узлы – Гродно и Брест в Беларуси. Первый находится в 210, а второй – в 285 км от Варшавы. Для армии, которой трудно организовать логистику даже на расстоянии в 145 км, это огромные цифры.

Альтернативой мог бы стать рывок из Калининграда, но это не имеет смысла, потому что он со всех сторон окружен государствами-членами НАТО. Что касается снабжения по морю, то военно-воздушная и военно-морская мощь НАТО, а также противокорабельные ракеты Польши станут серьезным препятствием.

По данным Military Balance, у России есть корпус снабжения в городе, но нет дополнительных подразделений тылового обеспечения для переброски грузов. Для доставки грузов маневренным силам останутся местные логистические формирования, для которых предельное расстояние – около 73 км. Такой гарнизон сравнительно долго продержится в изоляции, но не сможет при этом вести наземные наступательные операции. Дойдя до Варшавы, армия России не захватит город, не перестроив/отремонтировав железную дорогу, не проложив тактические трубопроводы и не организовав фронтовые склады. Вместо нескольких дней, как в случае со странами Балтии, в польском сценарии перерыв может занять пару недель. Следовательно, НАТО получает уйму времени, чтобы собраться с силами.

Пристальный взгляд на логистику полезен и при анализе конфликта с Украиной, на границу с которой Россия вновь стягивает свои силы. Серьезность намерений России будет видна по наращиванию логистических сил и складов снабжения, а вовсе не по количеству батальонов на границе. Масштабность логистической подготовки даст ответ на вопрос о планах российской армии.

Стратегические резервы России

Стянув подкрепление из других частей страны, Россия может несущественно усилить логистическую мощь своего Западного военного округа. По словам Майкла Кофмана, горизонтальная эскалация конфликта со стороны НАТО будет представлять угрозу для большинства театров военных действий России. Генеральный штаб РФ должен учитывать этот фактор. Таким образом, Центральный и части Восточного военного округа единственные не сталкиваются с внешней угрозой и могут прийти на помощь командованию Западного военного округа. Однако всю их логистическую поддержку сведут на нет их же собственные боевые силы. В российской армии нет ни одного лишнего грузовика, не задействованного в логистической поддержке.

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В случае войны в странах Балтии или Польше сильной стороной России станет возможность мобилизации резервистов и гражданских грузовиков. Мобилизационный потенциал России, унаследованный со времен Второй мировой и холодной войны, до сих пор встроен в экономику страны и остается огромным. В то же время мобилизация гражданских для участия в войне влечет за собой серьезные экономические и политические издержки. Политическая стабильность государства будет зависеть от веры российского народа в то, что мужья, сыновья и отцы защищают свою страну, а не отправились на войну по капризу Путина. Последняя крупная мобилизация призывников и резервистов имела место во время первой чеченской войны (1994-1996 гг.). В первые же два месяца возникло крупное антивоенное движение, во главе которого встала организация солдатских матерей.

Россия и "свершившийся факт"

Российской армии вряд ли удастся провести непрерывное наземное наступление за пределами 145 км от границ бывшего Советского Союза без сбоев в материально-техническом обеспечении.

НАТО следует меньше беспокоиться о крупном российском вторжении в страны Балтии или Польшу, вместо этого сосредоточившись на создании дополнительных логистических проблем, отводя российские войска все дальше от складов снабжения и целясь в "больные места" логистической инфраструктуры и сил материально-технического обеспечения России.

Можно также утверждать, что Россия скорее захватит небольшие территории в пределах комфортного логистического радиуса в 145 км вместо того, чтобы идти на риск крупного вторжения.

Пока что логистические силы России не рассчитаны ни на сценарий "свершившегося факта", ни на польский блицкриг. В своем нынешнем виде российская армия идеальна для стратегии "активной обороны", сформулированной российским правительством. Такие вооруженные силы способны вести боевые действия на своей территории или у границы и наносить точечные удары вглубь территории с помощью артиллерии. Впрочем, такой армии не под силу продолжительное и непрерывное наступление по суше вне сети российских железных дорог без серьезных сбоев материально-технического обеспечения или массовой мобилизации резервистов.

Понять истинные намерения России становится все труднее. Так, наращивание войск на границе с Украиной может быть как подготовкой к вторжению, так и очередным витком дипломатии принуждения. Тем не менее, тщательный разбор возможностей военной логистики России дает НАТО некоторое представление о дальнейших планах Москвы и о шагах, которые стоит предпринять Альянсу для защиты собственных интересов.

Об авторе

В 2002 году подполковник Алексей Вершинин получил звание второго лейтенанта бронетанковых войск. Десять лет прослужил в Корее, Ираке и Афганистане, побывал в четырех боевых командировках. С 2014 года служил офицером по моделированию и имитации, разрабатывая концепции и проводя эксперименты. В ходе командировки в Лабораторию поддержки армии США возглавлял группу по разработке сценариев для экспериментов.

Уточнение

В предыдущей версии этой статьи утверждалось, что Западный и Южный военный округа России имеют по три армии и только две бригады материально-технического обеспечения для их поддержки. На самом деле в этих округах имеются три бригады материально-технического обеспечения.