Довгий марш. Чи подужає логістика армії РФ український похід

Повномасштабна російська агресія проти України призведе до колосальних наслідків системи безпеки Європи. Але серйозність намірів Росії буде видно з нарощування логістичних сил і складів постачання, а не за кількістю батальйонів на кордоні. Масштабність логістичної підготовки дасть відповідь на питання щодо планів російської армії.

Очевидно, що перекидання російських військ на кордон з Україною стало сьогодні головною темою для багатьох політиків від Києва до Вашингтона. Директор ЦРУ мав намір запобігти кризі, особисто прилетівши до Москви. Тим часом американська розвідка попереджає союзників по НАТО про можливість російського вторгнення на значні території України.

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Російська агресія проти України призведе до колосальних наслідків системи безпеки Європи. Більшу тривогу міг би викликати хіба напад Росії на державу — члена НАТО. Москві під силу влаштувати провокації в країнах Балтії чи Польщі, але невже Росія здатна на повномасштабне вторгнення на їхню територію? Нові військові симуляції дають невтішну відповідь: немає нічого простішого. У 2016 році Девід А. Шлапак та Майкл В. Джонсон у статті для видання War on the Rocks спрогнозували, що російській армії вистачить трьох днів на захоплення всіх балтійських країн.

Фокус переклав аналіз американського підполковника Олексія Вершиніна про логістичні можливості армії РФ.

Нагодувати ведмедя: аналіз логістики російських збройних сил

Дослідження RAND (Американська некомерційна організація, яка виконує функції стратегічного дослідницького центру, що працює на замовлення уряду США, їхніх збройних сил і пов'язаних з ними організацій — Ред.) по країнах Балтії, як і більшість інших симуляцій, розглядає атаку та швидке закріплення російських військ на захопленої території як факт, що відбувся. У такому разі НАТО доведеться обирати між контрнаступом, пов'язаним з великими втратами і навіть ризиками ядерної війни, і прийняттям доконаного факту, після чого про авторитет і вплив міжнародного альянсу можна забути. Деякі експерти впевнені, що захоплені території обмежаться одним-двома містами. Не можна списувати цей сценарій з рахунків, але можливість масштабного вторгнення все ж таки викликає занепокоєння.

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Російським військам вистачить бойової могутності для будь-якого зі сценаріїв. Але чи має Росія відповідну логістичну структуру для подібних операцій? Якщо коротко, таку структуру неможливо створити у часових межах, заданих військовими симуляціями. На самому початку наступу російська армія може досягти першочергових цілей, але потім їй потрібна перерва для організації логістики. Таким чином, "доконаний факт" масштабного захоплення територій просто неможливий. Бойова міць російської армії дозволяє захопити цілі, передбачені сценарієм симуляції, але матеріально-технічного забезпечення подальших дій знадобиться логістична перерва. Тактичні бомбардувальники та штурмовики, а також гелікоптери Повітряно-космічних сил РФ нададуть вогневу підтримку для скорочення витрати боєприпасів артилерії.

Подальші плани стратегів НАТО мають виходити з логістичних проблем Росії замість прагнення наздогнати та перегнати російську бойову міць. Для цього знадобиться заманити російські війська вглиб територій держав-членів НАТО, щоб якнайсильніше розтягнути лінії постачання армії РФ, при цьому завдаючи ударів по складових логістичної та транспортної інфраструктури – вантажівкам, мостам та трубопроводам. Якщо ж вирішальна битва відбудеться прямо на кордоні, це лише зіграє на руку Росії, адже скорочення часу та відстаней поставок нівелює логістичні проблеми.

Залізниці в російській логістиці

Для організації великомасштабного наступу тиловим силам російської армії не обійтися без залізниць. Частини матеріально-технічного забезпечення, що входять до складу маневрених підрозділів російських військ, набагато менші, ніж у західних армій. Більш-менш порівнюваний логістичний потенціал мають хіба що бригади. У російських з'єднань лише на три чверті більше бойових машин, ніж у американців, зате втричі більше за артилерію. Не всі бригади складаються з повноцінної кількості батальйонів, але на папері на російську бригаду припадає два артилерійські батальйони, один ракетний батальйон і два батальйони ППО. Для порівняння, американська бригада має у своєму розпорядженні один артилерійський батальйон і одну роту ППО. Надмірні артилерійські та ракетно-зенітні батальйони Росії вимагають додаткового матеріально-технічного забезпечення порівняно з американськими військами.

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Понад те, російській армії не вистачає бригад матеріально-технічного забезпечення загальновійськових армій. Зі звіту Military Balance, опублікованого Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, випливає, що на 10 бригад матеріально-технічного забезпечення припадає 11 загальновійськових армій, одна танкова армія та чотири армійські корпуси. У Західного та Південного військових округів РФ по три армії та три бригади матеріально-технічного забезпечення. У разі оборонної операції перевагою Росії стане можливість відправити бригаду із найближчого залізничного вузла. Козир у рукаві Росії – десять залізничних бригад, які не мають аналогів на Заході. Ці бригади охороняють, будують та ремонтують залізниці, тоді як рухомим складом займаються цивільні державні компанії.

Унікальність російських залізничних бригад у цьому, що логістика російської армії залежить від залізниць усій відстані від заводу до складу боєприпасів, до загальновійськової армії і навіть окремої дивізії/бригади. Ніде в Європі залізниці не мають такого військового значення. Не дивно, адже Росія простягається майже 10 тисяч кілометрів від краю до краю. Заковика у тому, що колія російської залізниці ширша за європейську, і цей стандарт використовується тільки у Фінляндії та колишніх радянських країнах, включаючи балтійські. До прибалтійських столиць ведуть кілька залізничних вузлів, але мине кілька днів, перш ніж російські військові зможуть налагодити їхню роботу. Просування залізничними вузлами набагато складніше, ніж перевантаження вантажів з потяга на вантажівку. Вантажі необхідно прийняти, відсортувати, розподілити за підрозділами та організувати зберігання надлишків. Оскільки військові вантажі небезпечні, слід підготувати умови їхнього складування. Уся ця підготовка триватиме від одного до трьох днів. До того ж місце зберігання вантажів слід захистити від ворожої артилерії та партизанів. Прицільне влучення з РПГ викликає сильний вибух і зірве роботу цілої дивізії. Це за умови, що на той момент важливі мости – наприклад, міст у Нарві на кордоні Росії та Естонії – ще будуть на місці, і їх не доведеться ремонтувати. Єдина ширококолійна залізнична гілка в Польщі веде із Краківського регіону в Україну, і щоб використати її, російським військам доведеться захопити Україну. Між Білоруссю та Варшавою ширококолійного сполучення немає. Перетинаючи кордони, потяги зазвичай зупиняються, щоб перевантажити вантаж, або регулюють ширину колісних осей у вагонах і замінюють локомотиви (у них ширина осей не змінюється). Вкрай малоймовірно, що у випадку війни Росія захопить достатньо локомотивів західного зразка для забезпечення своєї армії – отже, залишаються лише вантажівки. Таким чином, можливості російської армії щодо самозабезпечення обмежені колишнім Радянським Союзом. Поза радянською залізничною мережею війська зможуть розраховувати здебільшого на вантажівки, доки залізничні бригади не переналаштують/відновлять залізницю або не прокладуть нову.

[ + – ] Для організації великомасштабного наступу тиловим силам російської армії не обійтися без залізниць. Фото: Sergeev Pavel

Що стосується вантажівок, які забезпечать логістичну підтримку Росії під час вторгнення до Східної Європи, їхня ефективність обмежена кількістю машин та відстанями. Дальність пробігу вантажівок розрахувати нескладно.

Припустимо, що існуючими дорогами машини рухаються зі швидкістю близько 73 кілометрів на годину. Кожна вантажівка здійснює в день три поїздки на відстань до 73 км. Одна година потрібна на завантаження запасів, одна година на дорогу до підрозділу, одна година на розвантаження і ще одна година на повернення на базу. Три таких цикли складуть. Решта часу припадає на обслуговування вантажівки, обідню перерву водія, заправку, чищення зброї та відпочинок. Якщо збільшити відстань до 145 кілометрів, вантажівка зможе здійснювати дві ходки на день. На відстані 290 кілометрів на вантажівку припадає одна поїздка на день. Перетята місцевість та будь-які пошкодження дорожньої інфраструктури зменшують ці показники ще сильніше.

Якщо армії вистачає вантажівок для матеріально-технічного забезпечення з відривами до 73 км, то з відривом 145 км ефективність знизиться на 33%, але на відстані 290 км – на цілих 66%. Що далі війська виявляться від складів постачання, то менше запасів вони отримають за день.

У російської армії недостатньо вантажівок для організації логістики на більше ніж 145 км від пунктів постачання. Щоб покрити відстань 290 км, доведеться подвоїти кількість вантажівок – до 400 машин на одну бригаду матеріально-технічного забезпечення.

Розглянемо приклад російської загальновійськової армії, щоб краще зрозуміти, про постачання яких ресурсів йдеться. Усі загальновійськові армії мають різну структуру військ, але до кожної їх формально прикріплена бригада матеріально-технічного забезпечення. На таку бригаду припадає два батальйони вантажних автомобілів: по 150 вантажівок загального призначення з 50 причепами і 260 спеціалізованих вантажівок на бригаду.

Російська армія широко застосовує ствольну та реактивну артилерію, причому реактивні боєприпаси дуже громіздкі. Зазвичай у військовій армії налічується від 56 до 90 пускових установок реактивних систем залпового вогню. Поповнення боєкомплекту кожної пускової установки займає всю вантажівку. Після того як загальновійськова армія дала лише один залп, знадобиться 56-90 вантажівок, щоб поповнити боєзапас. Близько половини транспорту бригади матеріально-технічного забезпечення буде зайняте тільки заміною боєзапасу – а є ще 6-9 батальйонів ствольної та 9 батальйонів зенітної артилерії, 12 механізованих та розвідувальних батальйонів, 3-5 танкових батальйонів, міномети, протитанкові ракети, боєприпаси для стволової зброї, не кажучи вже про продовольство, запчастини, медикаменти тощо. Важко оцінити всі ці ресурси сукупно, але очевидно, що запасів, як і вантажівок, знадобиться багато.

[ + – ] У російської армії недостатньо вантажівок для організації логістики більше ніж на 145 км від пунктів постачання.

За паливо та воду у кожній бригаді матеріально-технічного забезпечення відповідає тактичний трубопровідний батальйон. Після захоплення нових територій йому знадобиться три-чотири дні, щоб виконати своє завдання. Тим часом, поповнення запасів буде покладене на бензовози.

На перший погляд здається, що російській армії вистачить початкових запасів палива, якщо оснастити бензовози додатковими паливними ємностями. Насправді все не зовсім так, адже танкам і бронетехніці паливо необхідне постійно, чи то під час маневрів, чи в бою, чи просто на холостому ходу. Саме тому армія США планує витрати пального по "дням постачання", а не по відстані. Якщо операція російської армії займе від 36 до 72 годин, як у вихідних даних симуляції RAND, всій техніці доведеться дозаправитися як мінімум один раз до розгортання тактичних трубопроводів.

Забезпечення логістики – непросте завдання

Балтійський сценарій

Якщо дрібну операцію в країнах Балтії можна здійснити невеликими силами і без особливих логістичних проблем, то з великомасштабними операціями набагато складніше. Сценарій "доконаного факту" вимагає захоплення балтійських країн та ліквідації опору в межах 96 годин, перш ніж оперативна група НАТО прийде на допомогу союзникам. Тим самим НАТО вступить у наземну війну, що зводить нанівець всю суть сценарію.

Саме логістика — головний камінь спотикання в сценарії "доконаного факту". Ширококолійна залізниця на руку російським військам, але вони не встигнуть скористатися захопленими залізничними вузлами. НАТО зможе перекрити залізничне сполучення з Прибалтикою на кілька днів, запустивши дюжину крилатих ракет з повітряного простору Німеччини залізничними мостами в Нарві, Пскові та Великих Лугах. На їхнє відновлення знадобиться кілька днів. Фахівці із планування матеріально-технічного забезпечення Західного військового округу Росії мають бути готові до бойових дій у столицях країн Прибалтики. Історія доводить, що міські бої можуть тривати місяцями, витрачаючи величезну кількість боєприпасів. Два найяскравіші приклади – бої за Грозний під час чеченських воєн та бої за Мосул у 2016 році. В обох випадках захисникам вдавалося стримувати сили противника, які перевершували чотирикратно і навіть десятикратно протягом 4 місяців. У Грозному росіяни витрачали до 4 тисяч снарядів, або 50 вантажівок боєприпасів на день.

Балтійський сценарій не відкидає того, що Польща негайно почне контратаку чотирма дивізіями, щоб вивести російську армію з рівноваги. Під час облоги Таллінна та Риги російським військам доведеться відбивати контратаку Польщі з півдня, що призведе до величезної витрати боєприпасів. Під час російсько-грузинської війни 2008 року деякі російські частини витратили весь основний боєзапас за 12 годин. Виходячи з цих показників, російським доведеться міняти штатний боєзапас кожні 12-24 години.

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Тут перед Росією постає непростий вибір. Придушуючи прибалтійські сили до прибуття підкріплення НАТО, Росія не встигне зайнятися залізничними вузлами і повністю залежатиме від вантажівок. Дефіцитні автомобілі зможуть здійснювати по одному рейсу на день приблизно на 210 км. Якщо російські стратеги вирішать відправити менше маневрених підрозділів, вони ризикують не впоратися з тими, хто обороняється. Витративши два-три дні на забезпечення логістики, Росія дасть країнам Балтії час мобілізуватися. Поки не настане час Об'єднана оперативна група НАТО, російським військам доведеться несолодко через дії партизанів, авіаударів НАТО, технічних збоїв і нальотів безпілотників-камікадзе, як під час недавньої війни в Нагірному Карабаху. Так чи інакше, про "доконаний факт" доведеться забути: затяжну війну Росії не виграти. Єдиний логістичний шанс для успішної великомасштабної операції – провести вирішальний бій із силами НАТО на кордоні. У такому разі російські війська залишаться поблизу своїх складів, а військово-повітряні сили допоможуть логістиці, забезпечивши себе вогневу підтримку. Щоправда, незрозуміло, що російські ВПС протримаються проти НАТО, якому під силу вести бойові дії за допомогою ракет "повітря-повітря" за межами ефективної дальності російської ППО в Калінінграді та Санкт-Петербурзі. Те саме можна сказати і про море. Військово-повітряний флот, дизельні підводні човни та протикорабельні ракети берегового базування виведуть із Балтійського моря надводні флоти обох сторін конфлікту.

У російської армії достатньо бойової могутності для захоплення країн Балтії, але швидкий і переможний сценарій "доконаного факту" на настільки великій території приречений на провал. Схема 2×2 "Варіації доконаного факту", створена Ван Джексоном, допоможе нам повною мірою усвідомити дилему Росії. Логістика російської армії здатна забезпечувати лише поступове захоплення, яке залишить НАТО час на мобілізацію та протидію. Швидше за все, члени НАТО одразу запровадять серйозні економічні санкції, змушуючи Росію відступити. Рішучий наступ, що увінчався завоюванням території держави-члена НАТО, є більш доцільним, але логістично неможливим. Серйозною помилкою буде думати, що всі 30 держав-членів НАТО одразу звернуться до П'ятої статті Північноатлантичного договору. Формально це так, але практично обов'язок дотримуватися П'ятої статті покладено лише на США, які забезпечать бойову міць, а також на Німеччину з Польщею, які нададуть доступ до своїх територій. Росія виявиться втягнутою у великий конфлікт, який може перерости на ядерний.

Польський сценарій

У польському сценарії перед армією Росії постають інші логістичні проблеми. Часу тут більше, але зростають і труднощі, спричинені відстанями та відсутністю ширококолійних залізниць, що закінчуються на білоруському кордоні. Найближчі до Польщі залізничні вузли – Гродно та Брест у Білорусі. Перший знаходиться за 210, а другий – за 285 км від Варшави. Для армії, якій важко організувати логістику навіть на відстані 145 км, це величезні цифри.

Альтернативою міг би стати ривок із Калінінграда, але це не має сенсу, тому що він з усіх боків оточений державами-членами НАТО. Щодо постачання морем, то військово-повітряна і військово-морська потужність НАТО, а також протикорабельні ракети Польщі стануть серйозною перешкодою.

За даними Military Balance, Росія має корпус постачання в місті, але немає додаткових підрозділів тилового забезпечення для перекидання вантажів. Для доставки вантажів маневреним силам залишаться місцеві логістичні формування, для яких гранична відстань – близько 73 км. Такий гарнізон порівняно довго протримається в ізоляції, але не зможе вести наземні наступальні операції. Дійшовши до Варшави, армія Росії не захопить місто, не перебудувавши/відремонтувавши залізницю, не проклавши тактичні трубопроводи та не організувавши фронтові склади. Замість кількох днів, як у випадку з країнами Балтії, у польському сценарії перерва може зайняти кілька тижнів. Отже, НАТО отримує багато часу, щоб зібратися з силами.

Пильний погляд на логістику корисний і під час аналізу конфлікту з Україною, на кордон із якою Росія знову стягує свої сили. Серйозність намірів Росії буде видно з нарощування логістичних сил і складів постачання, а зовсім не за кількістю батальйонів на кордоні. Масштабність логістичної підготовки дасть відповідь на питання щодо планів російської армії.

Стратегічні резерви Росії

Стягнувши підкріплення з інших країн, Росія може несуттєво посилити логістичну міць свого Західного військового округу. За словами Майкла Кофмана, горизонтальна ескалація конфлікту з боку НАТО становитиме загрозу для більшості театрів воєнних дій Росії. Генеральний штаб РФ має враховувати цей фактор. Таким чином, Центральний і частини Східного військового округу єдині не стикаються із зовнішньою загрозою і можуть прийти на допомогу командуванню Західного військового округу. Проте всю їхню логістичну підтримку зведуть нанівець їхні власні бойові сили. У російській армії немає жодної зайвої вантажівки, не задіяної в логістичній підтримці.

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У разі війни у країнах Балтії чи Польщі сильною стороною Росії стане можливість мобілізації резервістів та цивільних вантажівок. Мобілізаційний потенціал Росії, успадкований з часів Другої світової та холодної війни, досі вбудований в економіку країни та залишається величезним. У той самий час мобілізація громадянських до участі у війні тягне у себе серйозні економічні та політичні витрати. Політична стабільність держави залежатиме від віри російського народу в те, що чоловіки, сини та батьки захищають свою країну, а не вирушили на війну за примхою Путіна. Остання велика мобілізація призовників та резервістів мала місце під час першої чеченської війни (1994-1996 рр.). У перші два місяці виник великий антивоєнний рух, на чолі якого стала організація солдатських матерів.

Росія і "доконаний факт"

Російській армії навряд чи вдасться провести безперервний наземний наступ за межами 145 км від кордонів колишнього Радянського Союзу без збоїв у матеріально-технічному забезпеченні.

НАТО слід менше турбуватися про велике російське вторгнення в країни Балтії або Польщу, натомість зосередившись на створенні додаткових логістичних проблем, відводячи російські війська все далі від складів постачання та цілячись у "хворі місця" логістичної інфраструктури та сил матеріально-технічного забезпечення Росії.

Можна також стверджувати, що Росія скоріше захопить невеликі території в межах комфортного логістичного радіусу в 145 км. замість того, щоб йти на ризик великого вторгнення.

Поки що логістичні сили Росії не розраховані ні на сценарій "доконаного факту", ні на польський бліцкриг. У нинішньому вигляді російська армія ідеальна для стратегії " активної оборони ", сформульованої російським урядом. Такі збройні сили здатні вести бойові дії на своїй території або біля кордону та завдавати точкових ударів углиб території за допомогою артилерії. Втім, такій армії не під силу тривалий і безперервний наступ сушею поза мережею російських залізниць без серйозних збоїв матеріально-технічного забезпечення або масової мобілізації резервістів.

Зрозуміти справжні наміри Росії стає дедалі важче. Так, нарощування військ на кордоні з Україною може бути підготовкою до вторгнення, так і черговим витком дипломатії примусу. Тим не менш, ретельний розбір можливостей військової логістики Росії дає НАТО певне уявлення про подальші плани Москви і про кроки, які варто зробити Альянсу для захисту власних інтересів.

про автора

2002 року підполковник Олексій Вершинін отримав звання другого лейтенанта бронетанкових військ. Десять років прослужив у Кореї, Іраку та Афганістані, побував у чотирьох бойових відрядженнях. З 2014 року служив офіцером з моделювання та імітації, розробляючи концепції та проводячи експерименти. У ході відрядження до Лабораторії підтримки армії США очолював групу із розробки сценаріїв для експериментів.

Уточнення

У попередній версії цієї статті стверджувалося, що Західний та Південний військовий округи Росії мають по три армії та лише дві бригади матеріально-технічного забезпечення для їх підтримки. Насправді у цих округах є три бригади матеріально-технічного забезпечення.