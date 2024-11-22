З'явились фото уламків ракети "Орешник": що відомо про деталі і потужність РС-28
Російський експерт Анатолій Матвійчук заявив, що балістична ракета "Орешник" потужніша за бомби, скинуті на Хіросіму і Нагасакі, у 200 разів. Генерал-лейтенант Ігор Романенко попередив, що вона є складною ціллю для наявних у ЗСУ західних систем ППО.
21 листопада ЗС РФ вдарили ракетами по Дніпру. Президент РФ Володимир Путін заявив про застосування новітньої балістичної ракети середньої дальності "Орешник". У CNN опублікували фото її уламків, отримані від джерела зі спецслужб.
Балістична ракета "Орешник": одна з деталей — не нова
Редактор "Радіо Свобода" Марк Крутов 21 листопада поділився OSINT-оглядом на нову балістичну ракету "Орешник". З’ясувалось, що фото однієї з її деталей публікували на російському сайті державних закупівель. Документи від 2013 року свідчать про те, що вона використовувалась для міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 "Булава".
При цьому маркування виробу використовується Центральним науково-дослідним інститутом автоматики й гідравліки, а також в закупівельній документації Воткінського заводу, на якому збирають "Тополь-М", "Ярс" та інші російські стратегічні ракети.
"Звичайно, ця специфічна деталь як для старих, так і для "нових" російських стратегічних ракет (я сумніваюся, що "Орешник" справді "нова") була виготовлена на швейцарському високоточному свердлильно-фрезерному верстаті Fehlmann Picomax 54", — додав оглядач.
Балістична ракета "Орешник": на що здатна
Російський так званий військовий експерт Анатолій Матвійчук у коментарі NEWSru заявив, що балістична ракета "Орешник" потужніша за бомби "Малюк" та "Товстун", застосовані у 1945 році, у сотні разів.
"Припущу що ця ракета може нести і осколково-фугасний заряд, і ядерний. Ракета досить модернізована, хороша, з дальністю, скоріш за все, приблизно 6000 км, з бойовою частиною, яка розділяється, — 6 або 8, при цьому кожна, радше за все, здатна нести заряд в сотні кілотонн, що перевершить загальний заряд, скинутий на Хіросіму і Нагасакі, раз в 100–200", — зауважив він.
Водночас ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю NV припустив, що з огляду на код РС-28 балістична ракета "Орешник", ймовірно, була вироблена невдовзі після РС-26 "Рубеж".
"Вони несуть декілька моноблоків. "Рубеж", можливо, чотири, а ця, можливо, шість і більше, але не один. І завдяки тому, що розробляли її насамперед для застосування ядерної боєголовки, то точність наведення цих моноблоків не висока, але може накривати площу", — пояснив генерал.
З його слів, можливості протидії таким ракетам у України обмежені. Батареї Patriot і SAMP/T теоретично здатні збити "Орешник", але наскільки це насправді реально — перевірить війна. Силам ППО потрібні комплекси, встановлені США на польській базі, або ще потужніша система THAAD.
Балістична ракета "Орешник": зона ураження
У "Телеграф" передали, що до зони ураження нібито входять усі країни континентальної Європи (від Прибалтики до Португалії), Велика Британія, Фінляндія та Швеція.
Час підльоту балістична ракета "Орешник" (з полігону Капустин Яр до столиці) становить:
- до Великої Британії — 19 хвилин;
- до Польщі — 8 хвилин;
- до Бельгії — 14 хвилин;
- до Німеччини — 11 хвилин;
- до Фінляндії — 8 хвилин;
- до Швеції — 10 хвилин;
- до Литви — 7 хвилин.
"Слід зазначити, що ці дані потребують підтвердження. Річ у тім, що точна швидкість польоту цієї ракети невідома. Путін заявляв, що ця цифра становить 10 махів (близько 12 000 км/год)", — пояснили у виданні.
Нагадаємо, світові ЗМІ відреагували на заяву Кремля про перший запуск балістичної ракети "Орешник". У заголовках йдеться про загрозу для західних країн та світову війну.
У Forbes повідомили, що балістична ракета "Орешник" була створена з порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності від 1987 року. У Пентагоні її описали як варіант РС-26 "Рубеж", яка є 40-тонною ракетою на твердому паливі.