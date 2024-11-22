З'явились фото уламків ракети "Орешник": що відомо про деталі і потужність РС-28

Російський експерт Анатолій Матвійчук заявив, що балістична ракета "Орешник" потужніша за бомби, скинуті на Хіросіму і Нагасакі, у 200 разів. Генерал-лейтенант Ігор Романенко попередив, що вона є складною ціллю для наявних у ЗСУ західних систем ППО.

21 листопада ЗС РФ вдарили ракетами по Дніпру. Президент РФ Володимир Путін заявив про застосування новітньої балістичної ракети середньої дальності "Орешник". У CNN опублікували фото її уламків, отримані від джерела зі спецслужб.

Фото уламків ракети "Орешник" Фото: CNN Фото уламків ракети "Орешник" Фото: CNN

Балістична ракета "Орешник": одна з деталей — не нова

Редактор "Радіо Свобода" Марк Крутов 21 листопада поділився OSINT-оглядом на нову балістичну ракету "Орешник". З’ясувалось, що фото однієї з її деталей публікували на російському сайті державних закупівель. Документи від 2013 року свідчать про те, що вона використовувалась для міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 "Булава".

Одна з деталей фігурувала в закупівлях Фото: Mark Krutov (kromark) / X

При цьому маркування виробу використовується Центральним науково-дослідним інститутом автоматики й гідравліки, а також в закупівельній документації Воткінського заводу, на якому збирають "Тополь-М", "Ярс" та інші російські стратегічні ракети.

Згадки деталі з відповідним маркуванням Фото: Mark Krutov (kromark) / X

"Звичайно, ця специфічна деталь як для старих, так і для "нових" російських стратегічних ракет (я сумніваюся, що "Орешник" справді "нова") була виготовлена ​​на швейцарському високоточному свердлильно-фрезерному верстаті Fehlmann Picomax 54", — додав оглядач.

Згаданий верстат західного виробництва Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Балістична ракета "Орешник": на що здатна

Російський так званий військовий експерт Анатолій Матвійчук у коментарі NEWSru заявив, що балістична ракета "Орешник" потужніша за бомби "Малюк" та "Товстун", застосовані у 1945 році, у сотні разів.

"Припущу що ця ракета може нести і осколково-фугасний заряд, і ядерний. Ракета досить модернізована, хороша, з дальністю, скоріш за все, приблизно 6000 км, з бойовою частиною, яка розділяється, — 6 або 8, при цьому кожна, радше за все, здатна нести заряд в сотні кілотонн, що перевершить загальний заряд, скинутий на Хіросіму і Нагасакі, раз в 100–200", — зауважив він.

Водночас ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю NV припустив, що з огляду на код РС-28 балістична ракета "Орешник", ймовірно, була вироблена невдовзі після РС-26 "Рубеж".

"Вони несуть декілька моноблоків. "Рубеж", можливо, чотири, а ця, можливо, шість і більше, але не один. І завдяки тому, що розробляли її насамперед для застосування ядерної боєголовки, то точність наведення цих моноблоків не висока, але може накривати площу", — пояснив генерал.

З його слів, можливості протидії таким ракетам у України обмежені. Батареї Patriot і SAMP/T теоретично здатні збити "Орешник", але наскільки це насправді реально — перевірить війна. Силам ППО потрібні комплекси, встановлені США на польській базі, або ще потужніша система THAAD.

Балістична ракета "Орешник": зона ураження

У "Телеграф" передали, що до зони ураження нібито входять усі країни континентальної Європи (від Прибалтики до Португалії), Велика Британія, Фінляндія та Швеція.

Час підльоту балістична ракета "Орешник" (з полігону Капустин Яр до столиці) становить:

до Великої Британії — 19 хвилин;

до Польщі — 8 хвилин;

до Бельгії — 14 хвилин;

до Німеччини — 11 хвилин;

до Фінляндії — 8 хвилин;

до Швеції — 10 хвилин;

до Литви — 7 хвилин.

Зона ураження ракети "Орешник" Фото: Телеграф

"Слід зазначити, що ці дані потребують підтвердження. Річ у тім, що точна швидкість польоту цієї ракети невідома. Путін заявляв, що ця цифра становить 10 махів (близько 12 000 км/год)", — пояснили у виданні.

Нагадаємо, світові ЗМІ відреагували на заяву Кремля про перший запуск балістичної ракети "Орешник". У заголовках йдеться про загрозу для західних країн та світову війну.

У Forbes повідомили, що балістична ракета "Орешник" була створена з порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності від 1987 року. У Пентагоні її описали як варіант РС-26 "Рубеж", яка є 40-тонною ракетою на твердому паливі.