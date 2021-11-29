Большая восьмерка. Ключевые друзья, враги и партнеры Украины — кто они?

Презентовали третий выпуск "Киевского меридиана" — нашего ежеквартального исследования о динамике отношений Украины с другими странами. Уже можем делать промежуточные выводы, но подводить итоги все же будем после Нового года.

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Как и в прошлый раз, анализировали отношения Украины с восемью партнерами: Венгрией, Польшей, Белоруссией, Россией, Турцией, Китаем, США и Евросоюзом.

Что же нового мы узнали из анализа внешнеполитической деятельности Украины в 3 квартале? Вот вам краткие выводы:

Украина-США

1. Усугубляется разрыв между политико-декларативным и практическим. То есть, говорят все так же много, хорошо и правильно, но делают не так много и не всегда хорошо. Визит Зеленского эту ситуацию не исправил. Отношения остаются ограниченными 2-3 темами (Россия, безопасность и реформы), и дальше этого потолка мы не прыгнули.

2. Впервые информационный фон отношений ушел в негатив, особенно со стороны Украины. Это связано с договоренностями США и Германии по "Северному потоку-2", частыми контактами американцев и россиян, выводом США своих войск из Афганистана и уже очевидным семантическим и смысловым разрывом в риторике сторон: Украина говорит про антироссийские санкции, увеличение военной помощи и НАТО, а США говорят о реформах, коррупции и олигархах, а иногда даже о Минских соглашениях.

3. Андрей Ермак, судя по всему, признан Штатами ключевым переговорщиком и таким себе middle man со стороны Украины. За июль-сентябрь он успел лично встретиться практически со всеми ключевыми переговорщиками со стороны Вашингтона: Дереком Шолле, Викторией Нуланд, Робин Данниган, Энтони Блинкеном и Джейком Салливаном. Американский трэк окончательно закрепляется за ним, а может еще и в связке с российским. МИД уходит на вторые роли.

Украина-Турция

1. По оценке динамики отношений и информационного фона турецкое направление — самое стабильное и позитивное из всех, что мы анализировали. Негатива минимум, отношения развиваются динамично, последовательно и в конструктивном ключе.

2. Впрочем, эти отношения "вытягиваются" буквально двумя сферами сотрудничества — оборонка и солидаризация по вопросу Крыма. Товарооборот остается на прежнем низком уровне, потенциала к росту возможен только после заключения Соглашения о свободной торговли в 2022 году, но оно крайне неоднозначное. Инвестиции остаются прежними, новых масштабных проектов не запущено.

3. Турецко-украинская повестка продолжает оставаться ограниченной двумя факторами — российским и западным. "Особые" отношения Турции и РФ не невидимые нам их "красные линии" между собой не позволяют нам уходить в союзнические отношения с Анкарой.

А потенциальная пикировка Турции и стран Запада ставит нас на "растяжку", тоже являясь сдерживающим фактором.

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Украина-Беларусь

1. Четко размежевались прагматичное торгово-экономическое сотрудничество и политическая конфронтация. Стороны пытаются минимизировать влияние политрисков на торговлю.

2. Украина продолжает находиться на "растяжке" между необходимостью выдерживать прагматичную политику, исходя из своих экономических интересов, и политическим давлением со стороны ЕС.

3. Белорусские власти впервые начали играть на внутриполитическом поле Украины, ища союзников среди украинских политсил, тем самым заходя на наше внутреннее поле игры.

4. Традиционный канал коммуникации между президентами утерян, и теперь не работает из-за пикировки в отношениях Лукашенко и Зеленского.

Украина-Россия

1. Все плохо, и будет еще хуже. Ключевой генератор негатива — военно-политическая составляющая, нагнетание вокруг Донбасса, стагнация переговорного процесса и давление в Черном море.

2. При этом, в экономике наблюдается рост. Было даже пару позитивных новостей, как-то рост экспорта в Россию и импорта из России на 20% и 13% соответственно.

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Украина-Китай

1. Политически — все плохо, экономически — все хорошо. Хотя в сентябре была попытка наладить контакт на наивысшем уровне телефонным созвоном В. Зеленского и Си Цзиньпина, но этого недостаточно. Экономически, на фоне пикировки Китая и Литвы, а также нежелания ЕС пересматривать свои торговые квоты, Украина увеличила экспорт в КНР.

2. Остается проблема примитивизации структуры торговли. Более 85% нашего экспорта ($5,5 млрд) — это сырье, а импортируем мы много товаров с высокой добавочной стоимостью. Последние события на мировых рынках сырья могут подорвать наш экспорт в Китай.

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Украина-ЕС

1. Отношения остаются стабильными. Диалог ведется, меморандумы подписываются, декларации генерируются, саммиты проводятся. "Крымская платформа" дала хороший "буст" отношениям в августе.

2. Негатив в основном сосредоточен на критике Евросоюзом медленного темпа реформ и борьбы с коррупцией. Из ЕС продолжают более открыто об этом говорить, а интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд стало венцом этого процесса.

3. Еще одна проблема, но уже долгосрочная — ситуативность сотрудничества (отсутствие целостности и комплексности) и нарастание разочарованности в Европе среди украинцев в основном по политическим и идеологическим причинам (не защищают от РФ, не вводят санкции, двойные стандарты, меняется власть и т. д.).

Украина-Польша

1. Отношения были позитивные, причем даже лучше, чем в предыдущих 2 квартала. Впервые, стороны попытались выйти на конструктив и даже решить свои историко-идеологические разногласия. Удалось погасить токсичность, хотя до урегулирования противоречий еще не дошло.

2. Больше всего позитива спродуцировал президент Польши Анджей Дуда, который был супер-активным на украинском направлении. Благодаря ему, информационный фон подтянулся и ушел в хороший плюс. Не менее активным для медиа-бекграунда было посольство Украины в Варшаве.

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Украина-Венгрия

1. Отношения остались стабильными и удержались на показателях 2 квартала — плюсовые оценки, без превалирующего негатива. Впервые, стороны начали говорить о сотрудничестве в других вопросах, кроме Закарпатья, выводя повестку за границы этого региона и проблемы венгероязычного меньшинства. Однако до урегулирования разногласий еще далеко.

2. Все испортил конец сентября и заключение Венгрией газового контракта с "Газпромом" в обход Украины, подорвав информационный фон своим негативом и по сути откатив ситуацию к 1 кварталу 2021 года. Стороны не стеснялись в резких выражениях.

3. Венгерско-украинская повестка остается заложницей Закарпатья, хотя попытки расширить ее были, и это хорошо. А вот "газовый вопрос" потенциально грозит очередной пикировкой с Будапештом в 4-м квартале 2021 года.

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