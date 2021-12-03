"Вторгнется, когда захочет": Россия готова к блицкригу на Донбассе, — CNN

Источники информационного агентства сообщают, что подразделения поддержки возле украинских границ могут обеспечивать наступательные действия войск РФ в течение месяца.

Российские войска в любой момент могут начать вторжение в Украину, поскольку для этого у нее есть все необходимое. Так считают сотрудники американской разведки, — сообщает CNN.

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Информационное агентство ссылается на свои источники, которые сообщают о том, что для проведения блицкрига Россия подготовила все необходимое вспомогательные средства. Речь идет не только о количестве техники и личного состава ВС, но и о размещении подразделений поддержки и военных госпиталей.

В совокупности это обеспечит снабжение российских войск в течение 7-10 дней, а с использованием вспомогательных подразделений — около месяца.

Представитель от Демократической партии Майк Квигли из Иллинойса, входящий в комитет по разведке Палаты представителей, считает, что у России есть возможность вторгнуться, "когда она захочет", при этом добавив, что "возможности России были бы эквивалентны современному блицкригу".

Другой источник агентства сообщил, что ему известно о том, что "в последние дни к приграничному региону были добавлены дополнительные войска России"

Сообщается, что новые свидетельства наращивания вооруженных сил РФ вблизи украинских границ подчеркивают тревогу официальных лиц США, которые недавно призвали Россию отказаться от своих усилий по дестабилизации ситуации на Востоке Украины.

"Мы конечно не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении, но знаем, что он создает возможности, чтобы сделать это в кратчайшие сроки, если он примет такое решение",- заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сказав при этом, что со своей стороны США должны подготовиться "ко всем непредвиденным обстоятельствамʼ.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко выступил с громким заявлением, в котором он выразил готовность встать на сторону Москвы в случае активизации боевых действий на Донбассе. Кроме того, министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин рассказал, что белорусские военные с 1 декабря приступают к активной боевой подготовке из-за "милитаризации соседних стран".

Директор фонда "Повернись живим" и сооснователь портала Милитарный Тарас Чмут в комментарии Фокусу подчеркнул, что армия Беларуси — боеспособная.