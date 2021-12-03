"Вторгнеться, коли захоче": Росія готова до бліцкригу на Донбасі, — CNN

Джерела інформаційного агентства повідомляють, що підрозділи підтримки біля українських кордонів можуть забезпечувати наступальні дії військ РФ протягом місяця.

Російські війська будь-якої миті можуть розпочати вторгнення в Україну, оскільки для цього вона має все необхідне. Так вважають співробітники американської розвідки, повідомляє CNN.

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Інформаційне агентство посилається на свої джерела, які повідомляють про те, що для проведення бліцкригу Росія підготувала всі необхідні допоміжні засоби. Йдеться не лише про кількість техніки та особового складу ЗС, а й про розміщення підрозділів підтримки та військових шпиталів.

Спільно це забезпечить постачання російських військ протягом 7-10 днів і з використанням допоміжних підрозділів — близько місяця.

Представник від Демократичної партії Майк Квіглі з Іллінойсу, який входить до комітету з розвідки Палати представників, вважає, що Росія має можливість вторгнутися, "коли вона захоче", при цьому додавши, що "можливості Росії були б еквівалентні сучасному бліцкригу".

Інше джерело агентства повідомило, що йому відомо про те, що "в останні дні до прикордонного регіону було додано додаткові війська Росії".

Повідомляється, що нові свідчення нарощування збройних сил РФ поблизу українських кордонів наголошують на тривозі офіційних осіб США, які нещодавно закликали Росію відмовитися від своїх зусиль щодо дестабілізації ситуації на Сході України.

"Ми, звичайно, не знаємо, чи прийняв президент Путін рішення про вторгнення, але знаємо, що він створює можливості, щоб зробити це в найкоротші терміни, якщо він прийме таке рішення", — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, сказавши при цьому, що зі своєю сторони США повинні підготуватися "до всіх непередбачених обставин".

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко виступив із гучною заявою, в якій він висловив готовність стати на бік Москви в разі активізації бойових дій на Донбасі. Крім того, міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хрєнін розповів, що білоруські військові з 1 грудня розпочинають активну бойову підготовку через "мілітаризацію сусідніх країн".

Директор фонду "Повернись живим" і співзасновник порталу "Мілітарний" Тарас Чмут у коментарі Фокусу наголосив, що армія Білорусі — боєздатна.