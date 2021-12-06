Fox News опублікував нові супутникові знімки з військами РФ біля кордону з Україною (фото, відео)

Розгорнуті Росією батальйонні тактичні групи з наземною технікою були сфотографовані у Смоленській області та Криму.

Росія продовжує концентрувати свої війська неподалік кордону з Україною та на тимчасово непідконтрольних Києву територіях. Про це повідомляє Fox News.

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Супутникові знімки, на яких видно нарощування та розгортання військової техніки РФ, було зроблено компанією Maxar Technologies та передано журналістам для оприлюднення.

Примітно, що знімки були опубліковані за день до переговорів президентів Джо Байдена та Володимира Путіна, які відбудуться у відеоформаті. Під час розмови глави США та Росії обговорять напруженість на російсько-українському кордоні та можливе вторгнення РФ в Україну, яке обернеться для Москви серйозними наслідками.

За даними журналістів, компанія Maxar Technologies фотографувала розгорнуті Росією батальйонні тактичні групи із наземними підрозділами у Смоленській області (місто Єльня) та в окупованому Криму.

[ + – ] Росія нарощує свої війська поряд із Україною [ + – ] Росія нарощує свої війська поряд із Україною [ + – ] Росія нарощує свої війська поряд із Україною [ + – ] Росія нарощує свої війська поряд із Україною

[ + – ] Росія концентрує свої війська біля кордону з Україною

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чи подужає логістика армії РФ нове вторгнення в Україну, і пояснював, до яких наслідків призведе початок повномасштабних бойових дій у Східній Європі.

Видання The WP у своїй статті публікувало дані розвідки США та попереджало, що Росія для вторгнення в Україну може використати 175 тисяч військових. За даними американських розвідників, бойові дії проти України можуть вестись одразу на чотирьох напрямках з використанням авіації, військово-морських сил та ракетних підрозділів.

Про можливе вторгнення РФ в Україну також попереджав CNN. Розвіддані, на які посилаються журналісти, показують, що підрозділи підтримки біля кордону з Україною можуть забезпечувати наступальні дії армії РФ протягом місяця.