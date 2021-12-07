Переговори Путіна та Байдена завершилися: про що розмовляли лідери РФ та США

Спілкування президентів тривало понад дві години. Зустріч проходила у закритому режимі.

Переговори президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна щодо телемосту завершилися, вони тривали понад дві години. Про це повідомило агентство ТАРС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Розмовляли президенти закритим каналом відеозв'язку, зазначило "РІА-Новини". Спочатку журналістам показали перші кадри спілкування, де президенти вітали одне одного.

Далі діалог продовжився у закритому режимі.

Розмова у форматі відеоконференції принципово нічим не відрізнялася від очної зустрічі, додало агентство "Інтерфакс". Інші подробиці поки що невідомі.

Під час спілкування Путін перебував у своїй резиденції в Сочі, а Байден — у Білому домі у Вашингтоні. Двоє президентів мали обговорити "найширше коло питань", зокрема ситуацію на кордоні РФ та України, просування НАТО на схід та ініціативу Путіна щодо гарантій безпеки.

У Кремлі не очікували особливого прориву у відносинах РФ та США після онлайн-зустрічі Байдена та Путіна. "Це робоча розмова у дуже складний період", — говорив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

В Україні дотримувалися аналогічної думки. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав "не чекати на прориви" за підсумками онлайн-зустрічі двох президентів.