"Огромные авгиевы конюшни": в Кремле оценили уровень отношений России и США

Президент России Владимир Путин с интересом выслушает предложения своего американского коллеги об урегулировании ситуации на Донбассе.

В Кремле не ждут особого прорыва в переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которые запланированы на 7 декабря. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу".

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Кремль и Белый дом накопили "огромные авгиевы конюшни" в двусторонних отношениях. Расчистить их за несколько часов беседы не получится, подчеркнул представитель Кремля.

По мнению Пескова, нужно надеяться на то, что два лидера скажут друг другу об обеспокоенности сложившейся ситуацией.

В Кремле призвали не предаваться "экзальтированным и эмоциональным" ожиданиям от беседы президентов.

"Им есть, что обсудить в плане реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в Женеве, работа ведется. Хотя наши двусторонние отношения находятся в очень печальном состоянии, все-таки есть оживление. На каких-то направлениях начинается диалог", — добавил Песков.

[ + – ] Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве

Путин и Байден обсудят вопрос Донбасса

Путин собирается с интересом выслушать предложения Байдена об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Песков считает, что снять напряженность между Киевом и Москвой можно только в случае страховки от "возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем".

Вашингтон и европейские союзники ведут агрессивную риторику, когда сообщают в СМИ планы о военном вторжении России в Украину, добавил пресс-секретарь Путина.

При этом, у Путина есть "абсолютно оформленная позиция" по выработке системы гарантий.

"Это дорога с двусторонним движением, понятно, но, по крайней мере, это конкретная инициатива", — отметил он.

В Сенате США уже сказали, что Украина может стать для России "новым Афганистаном", если в Кремле отдадут приказ пойти в наступление.

Посольство США предупредило своих граждан о возможном неожиданном изменении ситуации с безопасностью на границе Украины и РФ.

По информации американской газеты The Washington Post, Россия может стянуть к границе с Украиной около 175 тысяч военных.