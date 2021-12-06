"Огромные авгиевы конюшни": в Кремле оценили уровень отношений России и США
Президент России Владимир Путин с интересом выслушает предложения своего американского коллеги об урегулировании ситуации на Донбассе.
В Кремле не ждут особого прорыва в переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которые запланированы на 7 декабря. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу".
Кремль и Белый дом накопили "огромные авгиевы конюшни" в двусторонних отношениях. Расчистить их за несколько часов беседы не получится, подчеркнул представитель Кремля.
По мнению Пескова, нужно надеяться на то, что два лидера скажут друг другу об обеспокоенности сложившейся ситуацией.
В Кремле призвали не предаваться "экзальтированным и эмоциональным" ожиданиям от беседы президентов.
"Им есть, что обсудить в плане реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита в Женеве, работа ведется. Хотя наши двусторонние отношения находятся в очень печальном состоянии, все-таки есть оживление. На каких-то направлениях начинается диалог", — добавил Песков.
Путин и Байден обсудят вопрос Донбасса
Путин собирается с интересом выслушать предложения Байдена об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Песков считает, что снять напряженность между Киевом и Москвой можно только в случае страховки от "возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем".
Вашингтон и европейские союзники ведут агрессивную риторику, когда сообщают в СМИ планы о военном вторжении России в Украину, добавил пресс-секретарь Путина.
При этом, у Путина есть "абсолютно оформленная позиция" по выработке системы гарантий.
"Это дорога с двусторонним движением, понятно, но, по крайней мере, это конкретная инициатива", — отметил он.
В Сенате США уже сказали, что Украина может стать для России "новым Афганистаном", если в Кремле отдадут приказ пойти в наступление.
Посольство США предупредило своих граждан о возможном неожиданном изменении ситуации с безопасностью на границе Украины и РФ.
По информации американской газеты The Washington Post, Россия может стянуть к границе с Украиной около 175 тысяч военных.