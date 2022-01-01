"Ясно дал понять Путину, что он не сможет зайти в Украину", — Байден

Лидер США не захотел комментировать, какие именно ограничения ожидают Кремль в случае эскалации конфликта, но предупредил, что Россия заплатит за это высокую цену.

Вторжение РФ в Украину повлечет за собой введение новых санкций против России и увеличение военного контингента США в Европе. Об этом предупредил американский президент Джо Байден, комментируя недавние переговоры с Владимиром Путиным.

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По его словам, России придется заплатить высокую цену за начало полномасштабных боевых действий против Украины.

"Я ясно дал понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-либо шаги, если он зайдет в Украину, мы введем жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе, с нашими союзниками по НАТО, и за это (вторжение в Украину — ред.) придется заплатить (России — ред.) высокую цену", — подчеркнул Джо Байден в общении с журналистами.

Как отметил лидер США, в ходе переговоров Владимир Путин согласился на проведение трех крупных конференций в январе, в ходе которых будут обсуждаться сценарии урегулирования вооруженного конфликта. Президенты двух стран ожидают прогресса от новых переговоров, но международные встречи дадут положительный результат, если Кремль "снизит градус напряженности".

Джо Байден также отказался публично комментировать введение новых санкций против России, если Москва не отведет свои войска от границ Украины.

"Я не собираюсь вести переговоры здесь, на публике, но мы ясно дали понять, что он (Владимир Путин — ред.) не может, подчеркиваю, не может продвинуться дальше в Украине", — подытожил президент США.

Ранее Фокус подводил итоги телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина, и сообщал, о чем разговаривали президенты в течение 50 минут.

Отметим, что Джо Байден, после разговора с Владимиром Путиным, проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Беседа запланирована на 2 января, в ходе которой лидеры стран обсудят концентрацию войск РФ в приграничных с Украиной регионах, а также дипломатические пути урегулирования конфликта на Донбассе.