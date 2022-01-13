Можуть заблокувати. Сенат США проголосує за санкції проти "Північного потоку-2"

Минулого місяця автор законопроекту Тед Круз уклав угоду з демократами, щоб отримати голосування щодо російського газопроводу до 14 січня в обмін на скасування блокування призначень десятків кандидатур від Джо Байдена на пост послів.

Сенат Сполучених Штатів голосуватиме за законопроєкт республіканця Теда Круза проти "Північного потоку-2". Він передбачає санкції та подальшу зупинку газопроводу. Голосування за законопроєкт республіканця Теда Круза відбудеться у четвер, 13 січня і заплановано на 14:45 за місцевим часом (21:45 за Києвом). Круз наголосив, що санкції потрібні негайно, щоб зупинити проєкт. Про це повідомляє Reuters.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Очікується, що законопроект не отримає достатньо голосів для ухвалення.

Минулого місяця Круз уклав угоду з демократами, щоб отримати голосування щодо російського газопроводу до 14 січня в обмін на скасування блокування призначень десятків кандидатур від Джо Байдена на пост послів.

Згідно з угодою, для ухвалення законопроєкту Круза потрібно 60 голосів, що складно в умовах рівного розподілу сил в Сенаті.

Законопроєкт Круза вводить санкції проти газопроводу протягом 15 діб з моменту його ухвалення. Це не залежить від того, чи вторгнеться Росія в Україну, а також дозволить американському Конгресу проголосувати за відновлення санкцій, якщо президент США Джо Байден відмовиться від нього.

Трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів може бути схвалений німецьким регулятором вже в середині цього року.

Нагадаємо, у Сенаті США пропонують запровадити санкції особисто проти Путіна через Україну. Раніше Держдеп США заявляв, що санкції по газопроводу "Північний потік-2" підірвуть єдність союзників проти Росії.