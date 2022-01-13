У Кремлі пригрозили США наслідками в разі запровадження санкцій проти Путіна через Україну

Документ про запровадження нових обмежень, як стверджує Дмитро Пєсков, є спробою тиску на Москву під час переговорів Росії та США щодо українського питання.

Введення нових санкцій США проти Росії, зокрема проти президента Володимира Путіна, змусить Москву вдатися до "адекватної відповіді". Про це на брифінгу заявив особистий прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков.

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За його словами, проєкт закону про чергові антиросійські санкції, який був внесений до Сенату США, Росія може прирівняти до ініціативи щодо розриву відносин.

Дмитро Пєсков назвав анонсування обмежень, зокрема проти президента РФ Володимира Путіна, спробою тиску на Москву під час міжнародних переговорів щодо України та війни на Донбасі.

"Вона (ідея про введення санкцій проти Путіна — ред.) апріорі безглузда, бо йдеться про санкції, які за своєю суттю та з урахуванням неминучої адекватної відповіді фактично можна прирівняти до ініціативи з розриву відносин. Формулювання ці як так трактувати неможливо", — додав особистий прессекретар російського президента.

Також Дмитро Пєсков назвав невдалими двосторонні переговори США та Росії та зауважив, що Москва негативно ставиться до законопроєкту сенаторів від Демократичної партії щодо нових санкцій.

Можливе запровадження обмежень проти Володимира Путіна також розкритикував член Ради федерацій Федеральних зборів РФ Олексій Пушков. Санкції щодо російського президента, за словами сенатора, призведуть до "вкрай деструктивних" наслідків.

Олексій Пушков попередив, що в разі схвалення Сенатом США законопроєкту, відносини між Москвою і Вашингтоном можуть погіршитися.

"У вашингтонських коридорах влади розмова про нові персональні санкції на найвищому рівні проти Росії тривала ще восени 2021 року", — додав сенатор у спілкуванні із журналістами.

Нагадаємо, 12 січня до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, зокрема проти президента Володимира Путіна й інших перших осіб держави. Документ, розроблений сенаторами від Демократичної партії, також передбачає відключення РФ від банківської системи SWIFT у разі, якщо Москва зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

13 січня Сенат США голосуватиме за санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Автор законопроєкту республіканець Тед Круз пішов на шантаж і змусив сенаторів від Демократичної партії погодитись на голосування за свій документ в обмін на скасування блокування призначень десятків кандидатур від президента США Джо Байдена на посаді дипломатів.