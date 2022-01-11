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Политика Ультиматум РФ и переговоры по Украине

Об Украине без Украины. Ожидания перед саммитом Россия-НАТО

Виталий Крюков
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Фото: GettyImages.com | Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Реакция по итогам первых переговоров США и России в Женеве не особо утешительная. Поводов для оптимизма не видят ни в Вашингтоне, ни в Кремле.

Состоявшиеся 10 января переговоры считаются предварительными — на них уточнялись позиции сторон. Уже на завтра (среду, 12 января) запланирована новая встреча, где представители стран Североатлантического альянса выскажут свою позицию россиянам.

Переговоры в Женеве: ориентировка на местности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг характеризует ситуацию так: "Лучшим итогом переговоров между союзниками НАТО и Россией на этой неделе может быть просто договоренность чаще встречаться в последующие месяцы по поводу угроз Москвы на украинской границе". То есть, самый хороший вариант – тот, при котором дипломатия не зайдет полностью в тупик.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что выводы делать рано, нужно провести еще несколько раундов переговоров. Тогда и будет понятно, достигнут ли результат. Глава МИД РФ Сергей Рябков подчеркивает: невступление Украины в НАТО – императив безопасности для Кремля.

Потенциальные проблемы размещения на украинской территории ядерного и гиперзвукового оружия все реже упоминаются дипломатами с обеих сторон.

Основной переговорной темой является Украина как независимое государство и то, в чьей зоне влияния – западной или российской – она по итогам намеченных саммитов окажется.

Ранее главы всех стран — членов НАТО заявили, что вопрос о вступлении Украины в любые военные блоки – ее суверенное право. Такое же, как и у всех остальных стран, которые пожелают в будущем присоединиться.

Владимир Зеленский сегодня на встрече с представителями Германии и Франции сообщает, что хочет провести с российской стороной переговоры, и установить на Донбассе прочный мир. Настало время предметно договариваться о прекращении конфликта, заявляет украинский президент. Он указывает также на готовность украинской стороны поддержать соответствующие решения, которые могут быть приняты на предстоящем саммите лидеров Нормандской четверки.

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Настало время предметно договариваться о прекращении конфликта, заявляет украинский президент

Такое заявление хорошо вписывается в предвыборные обещания Зеленского прекратить войну на Донбассе. Где при этом пройдут новые границы российского влияния в Европе, украинский президент не упоминает.

Советники по внешней политике ФРГ, Франции и РФ проведут встречи на текущей неделе в рамках нормандского формата. Встреча французского и немецкого дипломатов с Зеленским носила консультативный характер, на ней уточняются позиции украинской стороны.

Несколькими днями ранее Зеленский призвал Сенат США ввести санкции, которые бы помогли остановить ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Лоббистами Украины в этом вопросе выступают сенаторы Тед Круз (республиканец) и Чак Шумер (демократ). В США существует и довольно сильная оппозиция по поводу санкций – например, сенатор Рэнд Пол (член Республиканской партии, либерал) полагает, что попытка ввести новые ограничения в отношении СП-2 в угоду меркантильным соображениям причинит ущерб "международному сотрудничеству".

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Лучшим итогом переговоров между союзниками НАТО и Россией может быть просто договоренность чаще встречаться
Фото: GettyImages.com

Переговоры в Женеве: что за кадром

  • Перечисленные события происходят на фоне прибытия в Украину делегации Пентагона для изучения возможности поставок зенитно-ракетных комплексов Stinger. Это могло бы улучшить возможности украинской армии сбивать российские самолеты, вертолеты и беспилотники. Те самые Стингеры, которыми афганская оппозиция стреляла по советским летательным аппаратам еще во второй половине 80-х.
  • Сотрудничество России и Китая продолжает усиливаться. Мнение китайского посла в РФ Чжан Ханхуэя: в ответ на непрекращающееся давление Запада в дипломатической, экономической и военной сфере, китайская и российская стороны должны стать спиной к спине, чтобы отразить эти угрозы.
  • Вскоре может быть подписано соглашение о начале строительства газопровода "Сила Сибири-2", который пройдет как по российской, так и по китайской территории. При этом Поднебесная получит газ из тех скважин, которые сейчас поставляют голубое топливо в Европу. РФ обретет возможность существенно сократить поставки газа европейским странам, и не понести при этом ущерб для своей экономики.
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