Уроки Переса и Кеннеди. Почему шантаж Путина не напугает, а укрепит НАТО

Второй Ялты не будет – это самая внятная реакция США на ультиматум Путина. Сесть за стол переговоров с Москвой готовы, но делить Европу, устраивая "междусобойчик" на двоих, никто не собирается.

Майкл Макфол, бывший посол в России, а ныне профессор Стэнфордского университета, в газете The Washington Post расценил "проект договора" между РФ и США о гарантиях безопасности, вывешенный в декабре на сайте российского МИДа, именно как попытку "воспроизвести Ялтинское соглашение 1945 года", но на сей раз без участия Британии, назвав такой подход совершенно неприемлемым. По его мнению, сегодня "нам нужен "Хельсинки 2.0", а не "Ялта 2.0", чтобы европейские страны меньшего размера были уверены, что Москва и Вашингтон не будут обсуждать ничего, касающегося них, без их участия".

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Опыт Кеннеди, ожидания Путина и "Игра в труса"

Рассчитывал ли Путин всерьез на то, что за Атлантикой пойдут навстречу его требованиям? Вряд ли. Для Вашингтона одобрительно кивнуть в сторону Статьи 4 "проекта договора", предписывающей отказаться от приема в НАТО государств, ранее входивших в СССР, означало бы рассориться с союзниками по Альянсу, а заодно сделать Киев и Тбилиси, стремящихся к членству в Организации, почти кабально зависимыми от Кремля и тем самым фактически потерять их. Не надо быть пророком, чтобы предсказать ответ США. Такой "раздел Европы" явно не в их интересах.

И все же нельзя сказать, что Путин, идя на обострение, действовал как-то уж совсем экзотически. Напротив, озвучивая свои претензии на фоне перемещения большого числа войск у границы Украины, он поступал в духе "Игры в труса", известной из теории игр. Ее в середине 1950-х сделали популярной фильмы с мчащимися навстречу друг другу машинами, где оба водителя рискуют разбиться в лепешку, если только один из них не отвернет. Лучший вариант для того, кто жаждет стать храбрецом и победить, "стратегия безумца".

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Вот как ее описывает доктор математики и философ Хаим Шапира в своей книге "Гладиаторы, пираты и игры на доверии. Как нами правит теория игр, стратегия и вероятности": "Один из игроков прибывает на игру мертвецки пьяным. Хотя все и так это видят, он еще и делает на этом акцент, выкидывая пустые бутылки из окна машины по приезде на место встречи. Чтобы выразить свое послание еще яснее, он надевает очень темные очки, и теперь понятно, что он не видит дороги. "Безумный" игрок может даже пойти до конца, открутить руль и выбросить его в окно на полном ходу. Да, это будет самый понятный сигнал".

[ + – ] Карибский кризис — самый знаменитый пример "Игры в труса" Фото: Getty Images [ + – ] Карибский кризис — самый знаменитый пример "Игры в труса"

Тот, кто думает, что это чисто умозрительные построения и в реальной жизни, а тем более в политике такого не встретишь, заблуждается. Самый знаменитый пример "Игры в труса", приводимый почти в каждой книге по теории игр, – Карибский кризис. В октябре 1962-го руководитель СССР Никита Хрущев объявил о намерении разместить ракеты с ядерными боеголовками на Кубе, менее чем в 200 километрах от побережья США. Это был явный сигнал президенту Джону Кеннеди: "Я здесь, в машине, я еду прямо на тебя. Я в темных очках, я слегка пьян, и скоро я вышвырну руль. А ты что будешь делать?"

Кеннеди призвал команду советников, и те предоставили ему список из пяти вариантов:

Не делать ничего. Созвать ООН и подать жалобу. (Это как вариант 1, только хуже, считает Шапира: вы раскрываете то, что знаете о происходящем, и тем не менее бездействуете.) Устроить блокаду. Выдвинуть русским ультиматум: "Или убирайте ракеты, или США начнет против вас ядерную войну". (Это, по мнению Шапиры, самый глупый вариант. Надо стрелять – не говори, а стреляй!) Начать ядерную войну против СССР.

Неделю спустя после заявления Хрущева Кеннеди выбрал третий вариант: решил устроить блокаду Кубы.

В сущности, он тоже дал сигнал о том, что пьян, что у него в кармане темные очки и что он может потерять управление. Позже американский президент говорил о том, что сам оценивал вероятность начала ядерной войны примерно от 33 до 50% — довольно высокий процент, если учесть, что впереди маячил конец света.

Ядерный апокалипсис не состоялся. Хрущев отступил. Он согласился убрать ракеты с Кубы, а США пообещали демонтировать свои, размещенные в Турции. Некоторые приписывают отступление советского руководителя от "стратегии безумца" влиянию английского математика и философа Бертрана Рассела. Тот написал Хрущеву письмо, и оно было доставлено. Рассел понял, что, в отличие от классической версии "Игры в труса", Карибский кризис был ассиметричен. Хрущев получил возможность отступить без потери лица благодаря одному неоспоримому "преимуществу" — цензуре СМИ в Советском Союзе. Подконтрольная пресса позволяла представить поражение как победу. Собственно, об этом по завершении кризиса и трубили советские газеты. Как это ни парадоксально, мир был спасен из-за отсутствия свободы печати в одной из стран.

"Историк" из Кремля, хронически требующий гарантий

Похожа ли нынешняя ситуация на ту, что имела место почти 60 лет назад? До известной степени.

Побудительные мотивы для шагов Москвы — как тогда, так и сейчас – ракеты, размещаемые потенциальным противником вблизи территории СССР/России. Вместо угрожающих действий на Кубе сегодня явно видны угрожающие действия у границ Украины. Руль еще не "выброшен" в окно, но в остальном "стратегия безумца" из Кремля просматривается. Со свободной прессой в РФ если и не так, как в Советском Союзе, то все же ее влияние гораздо меньше, чем влияние главных пропагандистских каналов, благодаря которым в 2014-м стал возможен так называемый "Крымский консенсус". Так что даже если Путин отступит, соловьевы, киселевы, симоньяны и скабеевы обернут это очередным "Путин всех переиграл".

[ + – ] Даже если Путин отступит, соловьевы, киселевы, симоньяны и скабеевы обернут это очередным "Путин всех переиграл" Фото: Gazeta.ru

Казалось бы, в эпоху интернета, который пока еще не стал в России "суверенным", это сделать весьма сложно. Но это только видимость. Люди устроены так, что в большинстве своем ими движет предвзятость подтверждения — тенденция искать и интерпретировать информацию, которая согласуется с их точкой зрения, убеждением или гипотезой. Неважно, каким образом все это было приобретено. Конспирология и успех фейков именно поэтому кажутся сегодня бессмертными.

Если Путин сказал на пресс-конференции, что Украину создал Ленин, львиная доля россиян не кинется после этого почитать какой-нибудь научный труд по истории Украины, хотя сделать это не так уж и трудно (правда, после того, как полыхнуло в Казахстане, в сети появился еще один мем, пародирующий "историка" из Кремля: на репродукции знаменитой картины "Ходоки у Ленина" теперь красуется баббл, тянущийся от головы вождя: "А сразу после Украины я создал Казахстан!"). Если Шойгу говорит о химическом оружии в Авдеевке Донецкой области, зачем это проверять через другие источники? Если сказано, что Украина в НАТО – это угроза, так тому и быть.

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В сущности, если бы Путин не повысил ставки, нагнетая обстановку на украинской границе (т.е. не вооружился "стратегией безумца"), его ультиматум выглядел бы всего лишь продолжением того, что он говорит несколько лет кряду, начиная с речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года. Та давняя эскапада была, конечно, его программным высказыванием. Мантры, в сущности, были те же самые, разве что не оформленные в "проект договора".

15-летней давности упреки в отношении США и Альянса – "НАТО выдвигает свои передовые отряды к нашим государственным границам", "Что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского договора?" и т.п. – повторяются сегодня почти буквально.

"Ни одного дюйма на восток, – сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули: пять волн расширения НАТО", — говорил Путин на пресс-конференции 23 декабря. И плевать, что на самом деле никаких подобных гарантий никто никому никогда не давал. Об этом недавно сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг: "НАТО никогда не давало обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации говорится, что любая европейская страна может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы, относящиеся к 70-м и 90-м годам, – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Учредительный акт Россия-НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой собственный путь. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась и Россия. Это не то, что мы можем изменить с помощью цитат".

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В общем, похоже, что история – это не тот предмет, по которому у Путина было "отлично", а тот, который называют политикой, опрокинутой в прошлое. И если бы не оттяпанный Крым, не рукотворный пожар на Донбассе и не скопище войск возле украинской границы, можно было бы просто пожать плечами. Но Путин, заявляющий: "Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии – вы! И немедленно, сейчас", и Путин, отдающий приказ о вторжении в Украину, может оказаться одним и тем же человеком. Поступок будет иррациональным, плата за него будет высокой, но сказать, что это в принципе невозможно, нельзя.

Как загнать финнов в НАТО

В преддверии знаковых встреч (10 января — переговоры на тему Украины и контроля над вооружениями между США и Россией; 12-го – заседание Совета НАТО — Россия на уровне послов, первое за 2,5 года; 13-го — встреча в формате РФ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) стало казаться, что настоящая цель путинского ультиматума – получение возможности сесть за стол переговоров и что-то для себя выторговать, а не ввязаться в драку с предсказуемо тяжелыми последствиями.

Почему так?

Потому, во-первых, никакого НАТО хозяин Кремля на самом деле не боится. Как выразился российский историк и политолог Андрей Зубов: будь иначе, его бы "дети и внуки не рождались и не жили там, там бы он не хранил свои капиталы, не строил уютные дворцы, и его друзья и домочадцы не поступали бы подобным с ним образом". Кроме того, считает Зубов, "если в Кремле не вовсе сошли с ума, то понимают, что война с Украиной на 95% приведет к краху путинского режима и на 100% лишит его всех сладких чудес личного пользования в странах того же Североатлантического союза".

Во-вторых, Путин способен сыграть в Сталина и ГУЛАГ у себя в стране, однако не в состоянии сыграть в Хрущева на мировой арене. Другое время, иные реалии. "Великая Россия" — это всего 1,8% мирового ВВП (а отнюдь не 13%, как это было в эпоху СССР). Она почти фатально зависит от Запада – начиная от лекарств и заканчивая технологиями, необходимыми для добычи сырья. И это в то время, когда в целом страны НАТО – это половина мирового ВВП.

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Вероятно, январские встречи прояснят, чего же все-таки добивается хозяин Кремля. В Москве бравируют тем, что санкции со стороны Запада лишь подталкивают Россию к развитию, в том числе технологическому. Но пока что успехи на этом поприще сомнительны. В день, когда на сайте российского МИДа появился "проект договора", на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге загорелся строящийся корвет "Проворный". Сгорел почти весь. По некоторым оценкам, стоимость корабля, который строили восемь лет, может составлять порядка 20-30 млрд рублей. В конце декабря Россия с космодрома Плесецк в Архангельской области запустила в космос ракету. Ее разгонный блок "Персей" с макетом спутника не достиг плановой геосинхронной орбиты высотой 35 800 км. О неудаче Космических войск РФ сообщили в американской службе слежения за космическим пространством NORAD. 5 января несколько тонн металла рухнули в Тихом океане. И это всего лишь два примера за каких-нибудь полмесяца.

"Великая Россия" — это всего 1,8% мирового ВВП (а отнюдь не 13%, как это было в эпоху СССР). Она почти фатально зависит от Запада – начиная от лекарств и заканчивая технологиями

Гадать, чем закончатся январские переговоры, бессмысленно. Скорее всего, ничем. Слишком уж на разных позициях стоят коллективный Запад и Путин. Причем вклад последнего в сплочение НАТО становится, похоже, все весомее. Так что даже в Финляндии, которую Украине нередко ставили в пример (председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер был очарован благоразумием Хельсинки: страна входит в ЕС, но не входит в Североатлантический альянс), теперь заговорили о праве в любой момент, не прося ни у кого разрешения, подать заявку на вступление в НАТО. Об этом после путинского ультиматума заявила финский премьер-министр Санна Марин. Прокремлевские пропагандисты тут же подняли на щит мифическую угрозу Санкт-Петербургу и сообщили, что "такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года [105-дневная "зимняя война", в которой Советский Союз потерял 127 тыс. человек и был исключен из Лиги наций как страна-агрессор], но в новом геополитическом исполнении".

Кроме внутрироссийской аудитории подобные доводы, кажется, нигде в мире больше не воспринимаются всерьез. Зато заставляют вспомнить давние аргументы Сталина. Уже после войны, в апреле 1940-го, он объяснял командирам Красной армии: "Нельзя ли было обойтись без войны? Мне кажется, что нельзя было. Невозможно было обойтись без войны. Война была необходима, так как мирные переговоры с Финляндией не дали результатов, а безопасность Ленинграда надо было обеспечить, безусловно, ибо его безопасность есть безопасность нашего Отечества". Кстати, именно после "зимней войны" Гитлер, увидевший просчеты в организации советских войск и бездарность командования, пришел к выводу, что вермахт с такой армией легко справится.

Шимн Перес дает урок Путину: "Вы инвестируете в глупость"

В сентябре 2016-го, уже после аннексии Крыма и крови на Донбассе, в англоязычном израильском журнале Tablet вышло большое интервью экс-президента Израиля Шимона Переса. Это случилось день спустя после его смерти. Довольно большой его кусок посвящен его разговору с Путиным, который состоялся годом ранее. Там было и про НАТО – хозяин Кремля предсказуемо возмущался его расширением. Но самое интересное в другом – в том, сколь проницателен был израильский патриарх, лауреат (вместе с Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином) Нобелевской премии мира 1994 года за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке, во взгляде на путинскую Россию.

"Я сказал ему: "Вам 63 года – мне 93 года. Скажите, что вы хотите достичь в ближайшие 30 лет? За что вы боретесь? Вы надеетесь нагадить Америке?

Он говорит: "Нет".

Америка хочет часть России? Нет. У вас есть проблемы в переговорах с Обамой?

Он говорит: "А вы как думаете?"

И я сказал: Америка победит, и неважно, что вы будете делать.

"Почему?" – спросил он.

Потому, что они удачливые, а вы – нет.

Я рассказал ему больше. Что видит утром американец, когда просыпается? На юге – Мексика, и они принимают мексиканцев в своей стране. На севере – Канада, и они лучшие в мире друзья. А справа и слева – рыба в воде.

О чем должен беспокоиться Обама? Вот вы: вы просыпаетесь утром, и что у вас есть? Япония, Китай, Афганистан? Бог мой! Они знают, что у вас огромные земли, а вы не даете им и пяди. Вы владеете 20 процентами пресной воды – и ничего не даете. Поэтому, когда в Сибири растает снег, первое, что вы увидите, будут китайцы. Потому что на востоке множество китайцев, но не так много русских.

Второе, что я сказал ему: у Америки наилучшее соотношение между площадью земель и числом людей. А у вас – наихудшее. Двадцать миллионов квадратных километров. Бог мой! А вот чего у вас нет – это людей. Ваши люди гибнут. Не обманывайте себя аплодисментами и тем, что люди говорят. Они не простят вас. Почему продолжительность жизни русских – 62 года, а американцев – 82 года?

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А потом я сказал ему: вы ведете себя, как царь. Я сейчас очень откровенен. Я сказал: что делали цари? Они развивали два города – Санкт-Петербург и Москву как витрины. Там вы найдете все, что захотите. А остальная Россия – как Нигерия, занесенная снегом. Люди у вас умирают. Вы не даете им жизни. Думаете, они простят вас?

Почему Америка – великая? – спросил я его. Потому что они – из отдающих. Почему в Европе проблемы? Потому что они – из берущих. Америка дает – и люди думают, это потому, что она щедрая. А я думаю, что она мудрая. Отдавая, ты создаешь друзей. Самые выгодные инвестиции – заводить друзей.

Америка имела мужество принять план Маршалла, огромный кусок своего ВВП они отдали умиравшей Европе. И таким образом они показали, что это – лучшая инвестиция в мире.

Поверьте мне, сказал я Путину, враги и вражда – самая большая растрата в жизни. Вы инвестируете в глупость".

Как любят говорить рекламщики, есть вещи, которые неизменны. Инвестиция в глупость – визитная карточка Путина. Он будет продолжать это делать. И "гадить" США, если воспользоваться выражением Шимона Переса, он тоже будет пытаться (и от этого, увы, будет страдать Украина). Однако о том, к чему такое поведение слона в посудной лавке может привести, можно судить из ответа, который был размещен на сайте Белого дома в день путинской пресс-конференции.

[ + – ] Шимон Перес: "Поверьте мне, сказал я Путину, враги и вражда – самая большая растрата в жизни"

"Наш подход заключался в том, чтобы, во-первых, согласовать с нашими союзниками общую оценку действий и планов России, поделиться с ними как можно большим объемом информации, — говорилось в документе, — во-вторых, координировать с ними шаги, которые мы предпримем в случае российского вторжения в Украину, в том числе, масштабные санкции и силовые корректировки позиций в прифронтовых государствах-союзниках по НАТО. Если Россия продолжит свою линию, мы и наши союзники готовы понести серьезные издержки, которые нанесут ущерб экономике России и приведут именно к тому, чего, как они заявляют, они не хотят: больше возможностей НАТО, а не меньше; ближе к России, а не дальше".

Вполне здравый подход, когда имеешь дело с "парадоксом шантажиста" — еще одной конструкцией из теории игр. Хаима Шапира размышления о ней подтолкнули, среди прочего, к таким выводам:

Играть рационально против иррационального противника – часто нерационально. Играть иррационально против иррационального противника – часто рационально.

Похоже, в Вашингтоне и НАТО стали наконец это понимать.