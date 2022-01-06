Греческий урок для Киева. Отдаст ли Запад Украину России, как Сталин отдал Грецию Черчиллю
В эти новогодние дни 78 лет назад только что освобожденная от нацистской оккупации Греция стала разменной монетой в геополитическом торге великих держав-победительниц. Эта история может служить отличным историческим уроком современной Украине. Миром правят интересы, а не идеалы.
В эти новогодние дни 1944-1945 годов в освобожденных Афинах шли ожесточенные бои между греческими партизанами из коммунистической Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС) и британскими интервентами, которые танками и воздушными ударами поддержали монархистов, ультраправых, и примкнувших к ним коллаборационистов — вчерашних полицаев из т.н. "батальонов безопасности", созданных немцами.
Надо сказать, что партизанская армия ЭЛАС насчитывала более 100 тысяч бойцов, имела на вооружении артиллерию, и даже военно-морской флот. В 1943 году греческие партизаны контролировали 2/3 территории страны, а к осени 1944 года освободили от немецких войск всю Грецию.
Казалось бы, — им и карты в руки, но Британия считала Грецию зоной своих империалистических (национальных, как сейчас говорят) интересов, и Черчилль хотел посадить в Афинах подконтрольное ему марионеточное правительство.
В итоге за 6 недель боев между вчерашними "братьями по оружию", было убито около 4 тысяч бойцов с обеих сторон, десятки тысяч партизан были арестованы и заключены в концентрационные лагеря на островах. Британии пришлось снимать дивизии с итальянского фронта для противодействия "троцкистам", как называл партизан Черчилль.Важно
Бойня закончилась "перемирием", армия ЭЛАС была расформирована, но в 1946 году гражданская война вспыхнула с новой силой и на долгие годы погрузила Грецию в хаос…
Действия Британии осудили ближайшие союзники — Франция и США. Сталин тактично промолчал, не вступившись за своих идеологических партнеров.
Более того, вполне вероятно (прямых свидетельств нет), что именно Сталин настоятельно "порекомендовал" греческим партизанам сложить оружие…
Вот что по этому поводу сказал тогда Черчилль в британском парламенте:
"Сталин остался верным… соглашению. В эти шесть недель боев против ЭЛАС, ни "Известия", ни "Правда" не упомянули эти события. Но в двух причерноморских балканских странах он следовал противоположной политике. Но если бы я прижал его, он мог бы сказать: "Я не мешаю тому что вы делаете в Греции. Следовательно, по какой причине вы не даете мне действовать свободно в Румынии?.."
К чему я это вспомнил?.. Потому что в эти же дни в наше время, готовится новое соглашение, новый договорняк по разделу сфер влияния между Кремлем и Западом. Не предаст ли нас Запад сегодня так же, как когда-то сталинский СССР, "слил" победу греческих коммунистов? Миром правят интересы, а не идеалы.