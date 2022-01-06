Греческий урок для Киева. Отдаст ли Запад Украину России, как Сталин отдал Грецию Черчиллю

В эти новогодние дни 1944-1945 годов в освобожденных Афинах шли ожесточенные бои между греческими партизанами из коммунистической Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС) и британскими интервентами, которые танками и воздушными ударами поддержали монархистов, ультраправых, и примкнувших к ним коллаборационистов — вчерашних полицаев из т.н. "батальонов безопасности", созданных немцами.

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Надо сказать, что партизанская армия ЭЛАС насчитывала более 100 тысяч бойцов, имела на вооружении артиллерию, и даже военно-морской флот. В 1943 году греческие партизаны контролировали 2/3 территории страны, а к осени 1944 года освободили от немецких войск всю Грецию.

Казалось бы, — им и карты в руки, но Британия считала Грецию зоной своих империалистических (национальных, как сейчас говорят) интересов, и Черчилль хотел посадить в Афинах подконтрольное ему марионеточное правительство.

В итоге за 6 недель боев между вчерашними "братьями по оружию", было убито около 4 тысяч бойцов с обеих сторон, десятки тысяч партизан были арестованы и заключены в концентрационные лагеря на островах. Британии пришлось снимать дивизии с итальянского фронта для противодействия "троцкистам", как называл партизан Черчилль.

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Бойня закончилась "перемирием", армия ЭЛАС была расформирована, но в 1946 году гражданская война вспыхнула с новой силой и на долгие годы погрузила Грецию в хаос…

Действия Британии осудили ближайшие союзники — Франция и США. Сталин тактично промолчал, не вступившись за своих идеологических партнеров.

Более того, вполне вероятно (прямых свидетельств нет), что именно Сталин настоятельно "порекомендовал" греческим партизанам сложить оружие…

[ + – ] Походная песня греческих партизан из ЭЛАС, написанная на мотив советской песни времен Гражданской войны "Конармейскаая" ("По военной дороге").

Вот что по этому поводу сказал тогда Черчилль в британском парламенте:

"Сталин остался верным… соглашению. В эти шесть недель боев против ЭЛАС, ни "Известия", ни "Правда" не упомянули эти события. Но в двух причерноморских балканских странах он следовал противоположной политике. Но если бы я прижал его, он мог бы сказать: "Я не мешаю тому что вы делаете в Греции. Следовательно, по какой причине вы не даете мне действовать свободно в Румынии?.."

К чему я это вспомнил?.. Потому что в эти же дни в наше время, готовится новое соглашение, новый договорняк по разделу сфер влияния между Кремлем и Западом. Не предаст ли нас Запад сегодня так же, как когда-то сталинский СССР, "слил" победу греческих коммунистов? Миром правят интересы, а не идеалы.

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