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Грецький урок для Києва. Чи віддасть Захід Україну Росії, як Сталін віддав Грецію Черчиллю

У ці новорічні дні 78 років тому Греція, щойно звільнена від нацистської окупації, стала розмінною монетою в геополітичній торгівлі великих держав-переможниць. Ця історія може бути відмінним історичним уроком сучасної України. Світом правлять інтереси, а не ідеали.

Юрій Касьянов
Юрій Касьянов
Блогер, волонтер
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Грецькі партизани
У 1943 році грецькі партизани контролювали 2/3 території країни, а до осені 1944 року звільнили від німецьких військ усю Грецію.

У ці новорічні дні 1944-1945 років у звільнених Афінах тривали запеклі бої між грецькими партизанами з комуністичної Народно-визвольної армії Греції (ЕЛАС) і британськими інтервентами, які танками і повітряними ударами підтримали. т. зв. "батальйонів безпеки", створених німцями.

Треба сказати, що партизанська армія ЕЛАС налічувала понад 100 тисяч бійців, мала на озброєнні артилерію і навіть військово-морський флот. У 1943 році грецькі партизани контролювали 2/3 території країни, а до осені 1944 року звільнили від німецьких військ усю Грецію.

Здавалося б, їм і карти в руки, але Британія вважала Грецію зоною своїх імперіалістичних (національних, як зараз кажуть) інтересів, і Черчилль хотів посадити в Афінах підконтрольний йому маріонетковий уряд.

Зрештою за 6 тижнів боїв між вчорашніми "братами по зброї", було вбито майже 4 тисяч бійців з обох боків, десятки тисяч партизанів були заарештовані та поміщені в концентраційні табори на островах. Британії довелося знімати дивізії з італійського фронту для протидії "троцькістам", як називав партизан Черчилль.

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Бійня закінчилася "перемир'ям", армія ЕЛАС була розформована, але в 1946 році громадянська війна спалахнула з новою силою і на довгі роки занурила Грецію в хаос.

Дії Британії засудили найближчі союзники — Франція та США. Сталін тактовно промовчав, не заступившись за своїх ідеологічних партнерів.

Більше того, цілком імовірно (прямих свідчень немає), що саме Сталін "порекомендував" грецьким партизанам скласти зброю.

Похідна пісня грецьких партизанів з ЕЛАС, написана на мотив радянської пісні часів Громадянської війни "Конармійська" ("По військовій дорозі").

Ось що з цього приводу сказав тоді Черчилль у британському парламенті:

"Сталін залишився вірним... угоді. У ці шість тижнів боїв проти ЕЛАС, ні "Известия", ні "Правда" не згадали ці події. Але в двох причорноморських балканських країнах він дотримувався протилежної політики. Але якби я притиснув його, він міг би сказати: "Я не заважаю тому, що ви робите в Греції. Отже, чому ви не даєте мені діяти вільно в Румунії?.."

До чого я це згадав?.. Тому що в ці ж дні в наш час готується нова угода, новий договірняк щодо розподілу сфер впливу між Кремлем і Заходом. Чи не зрадить нас Захід сьогодні так само, як колись сталінський СРСР, злив перемогу грецьких комуністів? Світом правлять інтереси, а не ідеали.

Першоджерело.