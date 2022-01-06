Грецький урок для Києва. Чи віддасть Захід Україну Росії, як Сталін віддав Грецію Черчиллю

У ці новорічні дні 1944-1945 років у звільнених Афінах тривали запеклі бої між грецькими партизанами з комуністичної Народно-визвольної армії Греції (ЕЛАС) і британськими інтервентами, які танками і повітряними ударами підтримали. т. зв. "батальйонів безпеки", створених німцями.

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Треба сказати, що партизанська армія ЕЛАС налічувала понад 100 тисяч бійців, мала на озброєнні артилерію і навіть військово-морський флот. У 1943 році грецькі партизани контролювали 2/3 території країни, а до осені 1944 року звільнили від німецьких військ усю Грецію.

Здавалося б, їм і карти в руки, але Британія вважала Грецію зоною своїх імперіалістичних (національних, як зараз кажуть) інтересів, і Черчилль хотів посадити в Афінах підконтрольний йому маріонетковий уряд.

Зрештою за 6 тижнів боїв між вчорашніми "братами по зброї", було вбито майже 4 тисяч бійців з обох боків, десятки тисяч партизанів були заарештовані та поміщені в концентраційні табори на островах. Британії довелося знімати дивізії з італійського фронту для протидії "троцькістам", як називав партизан Черчилль.

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Бійня закінчилася "перемир'ям", армія ЕЛАС була розформована, але в 1946 році громадянська війна спалахнула з новою силою і на довгі роки занурила Грецію в хаос.

Дії Британії засудили найближчі союзники — Франція та США. Сталін тактовно промовчав, не заступившись за своїх ідеологічних партнерів.

Більше того, цілком імовірно (прямих свідчень немає), що саме Сталін "порекомендував" грецьким партизанам скласти зброю.

[ + – ] Похідна пісня грецьких партизанів з ЕЛАС, написана на мотив радянської пісні часів Громадянської війни "Конармійська" ("По військовій дорозі").

Ось що з цього приводу сказав тоді Черчилль у британському парламенті:

"Сталін залишився вірним... угоді. У ці шість тижнів боїв проти ЕЛАС, ні "Известия", ні "Правда" не згадали ці події. Але в двох причорноморських балканських країнах він дотримувався протилежної політики. Але якби я притиснув його, він міг би сказати: "Я не заважаю тому, що ви робите в Греції. Отже, чому ви не даєте мені діяти вільно в Румунії?.."

До чого я це згадав?.. Тому що в ці ж дні в наш час готується нова угода, новий договірняк щодо розподілу сфер впливу між Кремлем і Заходом. Чи не зрадить нас Захід сьогодні так само, як колись сталінський СРСР, злив перемогу грецьких комуністів? Світом правлять інтереси, а не ідеали.

Першоджерело.