Винищувачі й ударні вертольоти. РФ перекидає авіацію до кордонів України, — NYT

Окрім авіації, Росія перекидає спецпідрозділи логістики. Тилове забезпечення гратиме не менш важливе значення, ніж літаки або вертольоти.

Росія почала робити кроки з перекидання військових вертольотів, що може говорити про продовження планів нападу на Україну. Про це повідомляє The New York Times.

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Американські офіційні особи очікували, що до січня кількість російських військ біля кордонів України досягне 175 тисяч військових, але за фактом цього не сталося. Перекидання військ сповільнилося, і зараз біля кордонів стоїть 85-100 тисяч солдатів.

Наразі Путін перекидає до кордону з Україною бойову авіацію. Зокрема, йдеться про ударні та транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі. Як пишуть у виданні, авіація може стати важливою перевагою для Кремля, якщо вони все ж таки зважаться на розширення агресії проти України.

Разом із авіацією РФ перекидає спецпідрозділи логістики. Тилове забезпечення буде не менш важливим, ніж бойові літаки, що прикривають війська з повітря.

Починаючи з кінця грудня американські літаки для радіоелектронного прослуховування RC-135 Rivet Joint регулярно літають над українською територією. Таким чином, США відстежують переміщення військ РФ. Особливий інтерес у Штатів викликає пошук ознак розміщення ядерної зброї біля кордонів України.

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, Росія перенесла початки операції проти України на весну через досить м'яку зиму. Президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час домовлятися, щоб припинити війну на Донбасі.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна захищатиметься від РФ "до останньої краплі крові".