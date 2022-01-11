"Ми захищатимемося від Росії до останньої краплі крові": Залужний дав інтерв'ю Sky News

Головнокомандувач армією заявив, що не має ілюзій щодо участі натівських військових у війні проти РФ. Його завдання полягає в підготовці українських військових до захисту держави.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що Україна уважно стежить за діями РФ біля кордонів. У разі повномасштабного вторгнення військові боротимуться до останньої краплі крові. Про це він повідомив в інтерв'ю британському каналу Sky News.

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Валерій Залужний заявив, що його місія як головнокомандувача полягає в тому, щоб підготувати Збройні сили для виконання завдань із захисту держави. ЗСУ вже восьмий рік проводять операції в зоні ООС для захисту України та в разі потреби готові їх виконувати в будь-якій іншій області.

"У мене є Батьківщина, яку мені потрібно захищати, і у мене є Збройні сили, які мають бути готовими захищати нашу країну. Також можу додати, що ми взагалі ні на кого не збираємося нападати. Але ми захищатимемо нашу землю до останньої краплі крові", — заявив Залужний.

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На запитання журналіста, чи зможуть ЗСУ протистояти великомасштабному російському вторгненню, генерал-лейтенант заявив, що вони це роблять, починаючи з 2014 року.

Також Валерій Залужний заявив, що не має ілюзій щодо того, що натівські військові не воюватимуть разом із українськими військовими.

"Я як головнокомандувач несу відповідальність за свою країну та свої Збройні сили зокрема. Я не маю жодних ілюзій і не чекаю манни небесної. Я боровся та готував свої Збройні сили", — підкреслив головнокомандувач.

На закінчення Залужний заявив, що британська місія з навчання українських військових є вкрай важливою для України, особливо в умовах можливого розширення агресії РФ. Близько 100 британських військових уже навчили близько 20 тисяч бійців ЗСУ.

Нагадаємо, глава Міноборони Великобританії заявив, що Захід має готуватися до гіршого через російську агресію. Також Канада не виключає постачання зброї Україні через стягування російських військ.