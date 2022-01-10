Безпека всього світу: Канада не виключає постачання зброї Україні через стягування військ РФ

Голова МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що наразі основне завдання НАТО — закликати РФ припинити стягувати війська поблизу України.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі в інтерв'ю для CTV News заявила, що Канада не виключає постачання зброї Україні через нарощування російських військ на кордоні.

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За словами Жолі, міністр оборони Канади активно займається питанням безпеки України. Разом із союзниками з НАТО Канада закликає Росію припинити нарощувати війська поблизу України.

"Найважливіше зараз – співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці. Саме це ми й робитимемо. Моя колега Аніта Ананд, міністр оборони, активно займається цим разом із союзниками. Безпека України – це безпека Європи, отже, це безпека миру та Канади", — заявила Жолі.

Вона також підкреслила, що з огляду на загрозу, яку наразі представляє Кремль, НАТО дуже важливо продемонструвати силу, єдність і рішучість. За словами глави МЗС, 7 січня відбулося засідання міністрів закордонних справ Альянсу для обговорення питання Росії.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, російські держЗМІ різко знизили ворожість у висвітленні теми України, що може говорити про бажання влади подивитися на результати переговорів із США.

Також США та Росія розповіли, як пройшов перший раунд переговорів у Женеві щодо України. За даними ЗМІ, переговори тривали дві години. Основна частина дискусії, під час якої дипломати обговорять взаємні гарантії безпеки, відбудуться сьогодні, 10 січня.