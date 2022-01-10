Безпека всього світу: Канада не виключає постачання зброї Україні через стягування військ РФ
Голова МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що наразі основне завдання НАТО — закликати РФ припинити стягувати війська поблизу України.
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі в інтерв'ю для CTV News заявила, що Канада не виключає постачання зброї Україні через нарощування російських військ на кордоні.
За словами Жолі, міністр оборони Канади активно займається питанням безпеки України. Разом із союзниками з НАТО Канада закликає Росію припинити нарощувати війська поблизу України.
"Найважливіше зараз – співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці. Саме це ми й робитимемо. Моя колега Аніта Ананд, міністр оборони, активно займається цим разом із союзниками. Безпека України – це безпека Європи, отже, це безпека миру та Канади", — заявила Жолі.
Вона також підкреслила, що з огляду на загрозу, яку наразі представляє Кремль, НАТО дуже важливо продемонструвати силу, єдність і рішучість. За словами глави МЗС, 7 січня відбулося засідання міністрів закордонних справ Альянсу для обговорення питання Росії.
Нагадаємо, за даними Bloomberg, російські держЗМІ різко знизили ворожість у висвітленні теми України, що може говорити про бажання влади подивитися на результати переговорів із США.
Також США та Росія розповіли, як пройшов перший раунд переговорів у Женеві щодо України. За даними ЗМІ, переговори тривали дві години. Основна частина дискусії, під час якої дипломати обговорять взаємні гарантії безпеки, відбудуться сьогодні, 10 січня.