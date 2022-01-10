Безопасность всего мира: Канада не исключает поставок оружия Украине из-за стягивания войск РФ

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что сейчас основная задача НАТО — призвать РФ перестать стягивать войска вблизи Украины.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в интервью для CTV News заявила, что Канада не исключает поставок оружия Украине из-за наращивания российских войск на границе.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Жоли, министр обороны Канады активно занимается вопросом безопасности Украины. Вместе с союзниками по НАТО Канада призывает Россию перестать наращивать войска вблизи Украины.

"Самое важное сейчас – сотрудничать с украинцами относительно противостояния угрозам их безопасности. Именно это мы и будем делать. Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, активно занимается этим вместе с союзниками. Безопасность Украины – это безопасность Европы, следовательно, это безопасность мира и Канады", — заявила Жоли.

Она также подчеркнула, что учитывая угрозу, которую сейчас представляет Кремль, НАТО крайне важно продемонстрировать силу, единство и решительность. По словам главы МИД, 7 января состоялось заседание министров иностранных дел Альянса для обсуждения вопроса России.

Напомним, по данным Bloomberg, российские госСМИ резко снизили враждебность в освещении Украины, что может говорить о желании властей посмотреть на результаты переговоров с США.

Также США и Россия рассказали, как прошел первый раунд переговоров в Женеве по Украине. По данным СМИ, переговоры длились 2 часа. Основная часть дискуссии, в ходе которой дипломаты обсудят взаимные гарантии безопасности, состоятся сегодня, 10 января.