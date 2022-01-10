Российские государственные СМИ резко снизили враждебность в освещении Украины, - Bloomberg

Сдерживание накала в государственных СМИ могло бы стать шагом, чтобы увидеть, принесут ли переговоры с США плоды, считают эксперты.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин продолжает стягивать войска у границы с Украиной и угрожает действовать, если его требования к Западу не будут выполнены, в российских СМИ враждебное освещение Украины снизилось, пишет Bloomberg.

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Отмечается, что на фоне того, что на этой неделе высокопоставленные чиновники России и США встречаются в Женеве для переговоров с высокими ставками, средства массовой информации в России странно замолчали.

Враждебность в освещении Украины в СМИ России снизилась с начала декабря после резкого роста в предыдущие месяцы, согласно исследованию почти 19 миллионов онлайн-элементов с российским доменным именем ".ru", проведенному пражской компанией по анализу данных Semantic Visions.

Эксперты отмечают, что ситуация практически идентична прошлой весне. В этом случае негативное отношение российских СМИ к Украине достигло своего пика незадолго до того, как в конце апреля правительство РФ объявило о прекращении очередного крупного наращивания сил.

Перед этим США предложили Путину лично встретиться с американским президентом Джо Байденом в Женеве (в итоге они встретились в июне).

В настоящее время возобновился дипломатический шквал переговоров между официальными лицами США и России, опять же в Женеве, за которыми последовали другие обсуждения, в том числе заседание Совета Россия-НАТО.

Специалисты напоминают, что негативное освещение Россией Украины неуклонно росло в преддверии военного конфликта 2014 года.

Сдерживание накала в государственных СМИ могло бы стать шагом, чтобы увидеть, принесут ли такие переговоры плоды.

"Как мастер стратегии "эскалации ради деэскалации" Путин с нетерпением ждет похвалы как миротворца. Наши данные показывают, что он снова играет с Западом в опасную игру в кошки-мышки", — заявил в записке главный исполнительный директор Semantic Visions Фрэнк Врабель.

Настроения средств массовой информации, как правило, кипят перед войной, и правительства часто манипулируют ими, чтобы подготовить население к конфликту. Так, средства массовой информации использовались для разжигания войн, в том числе в бывшей Югославии и Руанде.

Тем не менее, освещение в новостях — это лишь один из многих показателей, поскольку спецслужбы, дипломаты и другие лица пытаются проанализировать истинные цели и намерения Кремля.

Неясно, насколько российские новостные организации — не говоря уже о менее официальных изданиях среди 24 000 источников, отобранных Semantic Visions, — отражают мышление Путина.

Более детальные данные, такие как разведданные о наращивании российской техники и войск, говорят о том, что риск конфликта сохраняется. Американские дипломаты все больше обеспокоены препятствиями на пути к урегулированию путем переговоров после того, как Кремль опубликовал свои радикальные требования об ограничении членства в НАТО и развертывания сил Альянса.

Semantic Visions анализировал материалы в течение 12 месяцев до 5 января. Были включены новостные блоги, а также информация с правительственных, корпоративных и академических веб-сайтов. Он не изучал контент из социальных сетей. В России также были национальные праздники с 31 декабря.

Анализ компании был основан на более чем 55 000 новостных материалах, посвященных Украине, после того, как были отфильтрованы темы, связанные с Covid-19, бизнесом и другими вопросами, не имеющими отношения к политическим настроениям.

Напомним, США и Россия рассказали, как прошел первый раунд переговоров в Женеве по Украине. По данным журналистов, переговоры представителей стран проходили в формате ужина в течение двух часов. Основная часть дискуссии, в ходе которой дипломаты обсудят взаимные гарантии безопасности, состоится в понедельник, 10 января.