Російські державні ЗМІ різко знизили ворожість у висвітленні теми України, — Bloomberg

Стримування напруження в державних ЗМІ могло б стати кроком, щоб побачити, чи принесуть переговори із США плоди, вважають експерти.

Попри те, що президент Росії Володимир Путін продовжує стягувати війська біля кордону з Україною та погрожує діяти, якщо його вимоги до Заходу не будуть виконані, у російських ЗМІ вороже висвітлення України знизилося, пише Bloomberg.

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Зазначається, що на фоні того, що цього тижня високопосадовці Росії та США зустрічаються в Женеві для переговорів з високими ставками, засоби масової інформації в Росії дивно замовкли.

Ворожість у висвітленні теми України в ЗМІ Росії знизилася з початку грудня після різкого зростання попередніх місяців, згідно з дослідженням майже 19 мільйонів онлайн-елементів з російським доменним ім'ям ".ru", проведеному празькою компанією з аналізу даних Semantic Visions.

Експерти зазначають, що ситуація практично ідентична до минулої весни. У цьому випадку негативне ставлення російських ЗМІ до України досягло піку незадовго до того, як наприкінці квітня уряд РФ оголосив про припинення чергового великого нарощування сил.

Перед цим США запропонували Путіну особисто зустрітися з американським президентом Джо Байденом у Женеві (у результаті вони зустрілися у червні).

Наразі відновився дипломатичний шквал переговорів між офіційними особами США та Росії, знову ж таки в Женеві, за якими були інші обговорення, зокрема засідання Ради Росія-НАТО.

Фахівці нагадують, що негативне висвітлення Росією теми України неухильно зростало напередодні воєнного конфлікту 2014 року.

Стримування розпалу в державних ЗМІ могло б стати кроком, щоб побачити, чи такі переговори принесуть плоди.

"Як майстер стратегії "ескалації заради деескалації" Путін з нетерпінням чекає на похвалу як миротворця. Наші дані показують, що він знову грає із Заходом у небезпечну гру в кішки-мишки", — заявив у записці головний виконавчий директор Semantic Visions Френк Врабель.

Настрої засобів масової інформації зазвичай киплять перед війною, і уряди часто маніпулюють ними, щоб підготувати населення до конфлікту. Так, засоби масової інформації використовувалися для розпалювання воєн, зокрема в колишній Югославії та Руанді.

Проте висвітлення в новинах — це лише один із багатьох показників, оскільки спецслужби, дипломати та інші особи намагаються проаналізувати справжні цілі та наміри Кремля.

Незрозуміло, наскільки російські новинні організації — не кажучи вже про менш офіційні видання серед 24 000 джерел, відібраних Semantic Visions, — відображають мислення Путіна.

Більш детальні дані, такі як розвіддані про нарощування російської техніки та військ, свідчать, що ризик конфлікту зберігається. Американські дипломати все більше стурбовані перешкодами на шляху до врегулювання шляхом переговорів після того, як Кремль опублікував свої радикальні вимоги щодо обмеження членства в НАТО та розгортання сил Альянсу.

Semantic Visions аналізував матеріали упродовж 12 місяців до 5 січня. Були включені блоги новин, а також інформація з урядових, корпоративних та академічних вебсайтів. Він не вивчав контент із соціальних мереж. У Росії також були національні свята з 31 грудня.

Аналіз компанії був заснований на понад 55 000 матеріалах новин, присвячених Україні, після того, як були відфільтровані теми, пов'язані з Covid-19, бізнесом та іншими питаннями, що не мають відношення до політичних настроїв.

Нагадаємо, США та Росія розповіли, як пройшов перший раунд переговорів у Женеві щодо України. За даними журналістів, переговори представників країн проходили у форматі вечері протягом двох годин. Основна частина дискусії, під час якої дипломати обговорять взаємні гарантії безпеки, відбудеться в понеділок, 10 січня.