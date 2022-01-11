"Захід має готуватися до гіршого". Голова МО Великобританії закликав захистити Україну

Британський міністр порівнює російсько-український конфлікт із Фолклендською війною 40-річної давності, коли жодна з країн офіційно не оголошувала війну.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що попри те, що Україна розташована досить далеко від британських островів, відстань не повинна ставати на заваді і заважати її країні захистити тих, хто не може захистити себе. Про це повідомляє The Sun.

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На фоні зростання напруженості та потенційно можливого захоплення Росією нових українських територій Кремль вимагає від Вашингтона поступок щодо нерозширення НАТО на Схід. А НАТО закликає РФ відвести війська від українського кордону.

Нещодавні двосторонні переговори, що відбулися у Женеві, завершилися для Кремля безрезультатно. Заступник голови російського МЗС Сергій Рябков наполягає, що вторгнення в Україну не виходить у плани Москви, але при цьому попереджає США про те, що не варто робити кроки, які "поставили б під загрозу не тільки свою власну безпеку, але й безпеку всієї Європи". За його словами, наступний крок має зробити НАТО.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що загроза військового конфлікту в Україні є цілком реальною. "Скупчення російських військ не припиняється. Ризик конфлікту є реальним. Агресивні дії Росії серйозно підривають стан безпеки в Європі", — сказав Столтенберг.

Паралель із Фолклендською війною

Голова МО Великобританії каже, що поведінка Кремля викликає занепокоєння. На його думку, нарощування військової присутності поблизу українських кордонів може свідчити, що президент Росії Володимир Путін розраховує на бліцкриг.

"Великобританія повинна бути завжди готова до війни, у разі потреби. Відстань, а також складність завдання не повинні ставати перешкодою", — заявив Воллес.

Він провів паралель між російсько-українським конфліктом та війною за Фолклендські острови 40-річної давності. "Нам не варто бути надмірно оптимістичними, ми маємо бути готовими до гіршого, — попередив голова Міноборони Великобританії. — Історія сповнена наслідків рішень тих, хто недооцінив значущість цього невеликого острова".

Під час війни за Фолклендські острови, яка почалася в червні 1982 року і тривала 74 дні, загинули 649 аргентинських та 255 британських військових, а також троє місцевих жителів.

Жодна з країн офіційно не оголошувала війну. Водночас уряди як Великобританії, так і Аргентини визнавали острови зоною військових дій.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній посол США в Росії Майкл Мак-Фол вважає, що РФ намагається "відтворити Ялтинську угоду 1945 року", але без участі Великої Британії. Але, на його думку експерта, сьогодні потрібна "не Ялта 2.0, Гельсінкі 2.0", коли думка країн меншого розміру теж би враховувалася.