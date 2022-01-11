"Запад должен готовиться к худшему". Глава МО Великобритании призвал защитить Украину

Британский министр сравнивает российско-украинский конфликт с Фолклендской войной 40-летней давности, когда ни одна из стран официально не объявляла войну.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что несмотря на то, что Украина находится достаточно далеко от британских островов, расстояние не должно становиться препятствием и мешать его стране защитить тех, кто не может защитить себя. Об этом сообщает The Sun.

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На фоне растущей напряженности и потенциально возможного захвата Россией новых украинских территорий Кремль требует от Вашингтона уступок относительно нерасширения НАТО на Восток. НАТО же призывает РФ отвести войска от украинской границы.

Недавние двусторонние переговоры, прошедшие в Женеве, завершились для Кремля безрезультатно. Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков настаивает, что вторжение в Украину не выходит в планы Москвы, но при этом предупреждает США о том, что не стоит предпринимать шаги, которые бы "поставили под угрозу не только свою собственную безопасность, но и безопасность всей Европы". По его словам, следующий шаг должно сделать НАТО.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что угроза военного конфликта в Украине вполне реальна. "Скопление российских войск не прекращается. Риск конфликта реален. Агрессивные действия России серьезно подрывают положение с безопасностью в Европе", — сказал Столтенберг.

Параллель с Фолклендской войной

Глава МО Великобритании говорит, что поведение Кремля вызывает беспокойство. По его мнению, наращивание военного присутствия вблизи украинских границ может свидетельствовать о том, что президент России Владимир Путин рассчитывает на блицкриг.

"Великобритания должна быть всегда готова к войне, в случае необходимости. Расстояние, а равно и сложность задачи не должны становиться препятствием", — заявил Уоллес.

Он провел параллель между российско-украинским конфликтом и войной за Фолклендские острова 40-летней давности. "Нам не стоит быть излишне оптимистичными, мы должны быть готовыми к худшему, — предупредил глава Минобороны Великобритании. — История полна последствий решений тех, кто недооценил значимость этого небольшого острова".

Во время войны за Фолклендские острова, которая началась в июне 1982 года и продолжалась 74 дня, погибли 649 аргентинских и 255 британских военных, а также три местных жителя.

Ни одна из стран официально не объявляла войну. Вместе с тем, правительства как Великобритании, так и Аргентины признавали острова зоной военных действий.

Ранее Фокус сообщал, что бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что РФ пытается "воспроизвести Ялтинское соглашение 1945 года", но без участия Великобритании. Но, по его мнению эксперта, сегодня нужен "не "Ялта 2.0, Хельсинки 2.0", когда мнение стран меньшего размера тоже бы учитывалось.