Атака дронов: в Швеции разведка зафиксировала полеты БПЛА над тремя атомными электростанциями

Военные эксперты Швеции заявляют, что страна не готова к "гибридным" угрозам.

17 января Разведывательная служба Швеции (SAPO) зафиксировала полеты беспилотных аппаратов над тремя атомными электростанциями. Агентство внутренней безопасности Швеции заявило в понедельник, что взяло на себя предварительное расследование в отношении полетов беспилотников над стратегическими объектами, сообщает Associated Press.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сначала правоохранители заявили, что беспилотники летали над двумя атомными электростанциями — Форсмарк к северу от Стокгольма и Оскарсхамн на юго-востоке. Позже дрон зарегистрировали на западе — над третьим объектом атомной энергетики - Рингхалс, который является самой крупной АЭС в Швеции.

Шведские СМИ сообщают, что беспилотники были достаточно большими, чтобы противостоять ветру, дующему над территорией. Дроны не только облетели территории АЭС и близлежащую местность, но и определенное время зависали над зданиями электростанций. После этого аппаратам удалось скрыться, спецслужбам установить точки их приземления не удалось. На данный момент подозреваемые у следствия отсутствуют.

Ханс Ливанг, доцент Шведского колледжа национальной обороны, рассказал шведской телекомпании SVT, что Швеция недостаточно подготовлена ​​к "гибридным" угрозам.

"Мы не совсем адаптировали наш взгляд на такого рода события к сегодняшней реальности. Мы по-прежнему думаем, что мир находится либо в состоянии мира, либо в состоянии войны", — отметил он.

Отметим, что угроза превращения атомной энергетики в оружие массового поражения вполне реальна. Forbes подробно рассказал, как Путин может превратить украинские АЭС в ядерное оружие. Превращение Украины в зону отчуждения может быть радикальным способом для Кремля получить столь необходимую зону безопасности.

Ранее Фокус сообщал о том, что обострение в Украине может представлять угрозу для строительства АЭС в Финляндии. Это обусловлено тем, что корпус реактора будет производиться в Украине примерно в 50 километрах от линии разграничения на Донбассе.