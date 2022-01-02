Загроза є реальною. Forbes розповів, як Путін може перетворити українські АЕС на зброю

Перетворення України на зону відчуження може бути радикальним способом для Кремля отримати таку необхідну зону безпеки, пише американське видання.

Світ недооцінює небезпеку, пов'язану з бойовими діями у зоні, де знаходяться українські АЕС. Західні оглядачі говорять про те, що РФ зміцнює свої позиції вздовж українського кордону, проте багато хто забуває, що у разі повномасштабного вторгнення російських військ постраждати можуть і атомні електростанції. Про це повідомляє Forbes.

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Україна сильно залежить від атомної енергетики, у країни 15 атомних реакторів, що діють, і це без урахування Чорнобильської зони.

За оцінками видання, навіть від несистематичних вилазок російських військ можуть постраждати щонайменше шість активних реакторів.

Ніколи не було воїн, які б загрожували активній інфраструктурі ядерної енергетики. Після освоєння мирного атома сталися лише дві "великі" аварії на АЕС — Чорнобиль та Фукусіма-1.

Вторгнення російських військ разом із поширенням військових дій на Донбасі на інші українські території може за лічені дні спровокувати безліч аварій на АЕС 7-го рівня, за шкалою МАГАТЕ.

В результаті більша частина України може стати непридатною для проживання протягом наступних десятиліть, звідси потоки біженців у Європі.

Перетворення України на антиутопічний ландшафт із безліччю зон відчуження може бути радикальним способом для Кремля отримати таку необхідну зону безпеки, гарантії якої Володимир Путін добивається від країн Заходу. ЄС доведеться тривалий час працювати над очищенням навколишнього середовища від радіації та справлятися з наслідками міграційної кризи. Увага лідерів європейських країн буде спрямована в іншому напрямку, а місцеві уряди, на яких Кремлю простіше впливати поодинці, отримають більше повноважень.

Такий сценарій не варто виключати, враховуючи інтерес РФ до крилатих ракет з атомною силовою установкою, роботизованими підводними бомбами з радіаційним навантаженням, випробуванням з руйнування супутників тощо. До того ж, Кремль неодноразово використовував Україну, щоб протестувати тактику ведення війни в "сірій зоні" коли сторона конфлікту, по суті, знаходиться за його межами.

Запорізька АЕС

АЕС у Запоріжжі вважається другою найбільшою атомною електростанцією в Європі та забезпечує до чверті всієї електроенергії України. Вона знаходиться лише за 193 км від тієї частини Донбасу, де проходять бойові дії. У разі відкритого військового конфлікту, цю АЕС, якщо і зупинять, то не одразу, оскільки вона є вкрай важливою для країни. Звідси й висока ймовірність аварій.

Малоймовірно, що Кремль передбачив можливість кризового управління українськими АЕС і залучить для цього підготовлених операторів. Героїчні зусилля ліквідаторів аварій, як, наприклад, на Чорнобильській АЕС та Фукусімі-1, будуть неможливі у зоні відкритого військового конфлікту

Радіаційні аварії рідко бувають локальними. Після вибуху на ЧАЕС радіація поширилася далеко за її межі, зокрема сліди Цезія-137 км знаходили на відстані 320 км.

У разі потенційної аварії на Запорізькій АЕС вітри рознесуть радіаційні речовини, а випадання опадів призведе до забруднення річок та, можливо, поставить під загрозу забезпечення питною водою усієї Європи. До того ж, від поширення радіації може постраждати і сама Росія.

Володимир Путін займається шантажем, " приставивши пістолет до голови свого сусіда ", — так аналітики Financial Times охарактеризували вимоги щодо безпеки, які пред'являє Росія. У плани Кремля не входить конструктивний діалог із Заходом, при цьому влада РФ підвищує ставки до максимуму.

Раніше Фокус розбирався в тому, як Фінляндія відстояла свою незалежність у грудні 1939 року і не дозволила СРСР провести переможний бліцкриг. Невелика фінська армія змогла стримати сили Червоної армії і не допустити окупації.