"Опасны для людей": дрон упал на провода и лишил электричества тысячи домов

Бригада ремонтников довольно быстро устранило поломку в австралийском городе Браунс-Плейнс, однако ущерб от столкновения может быть намного большим.

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В Австралии дрон-доставщик упал на линию электропередач и оставил жителей местного городка без электричества. Об этом стало известно сайту ABC News.

Беспилотник Wing (дочерняя компания Alphabet) доставлял еду одному из австралийских заказчиков и должен был совершить "контролируемую" посадку, но в итоге повис на проводах. Фирма утверждает, что тут же уведомила об инциденте поставщику электроэнергии Energex, который принадлежит правительству австралийского штата Квинсленд.

"Когда команда ремонтников добралась туда, еда в коробке дрона была еще горячей", — рассказал представитель Energex Дэнни Дональд.

Он признал, что около 2 тысяч жителей населенного пункта Браунс-Плейнс, расположенного к югу от города Брисбен, лишились электричества. Рабочие восстановили подачу электроэнергии примерно через 45 минут, однако около 300 домов поблизости от места крушения оставались без "света" еще три часа.

[ + – ] Дрон, застрявший на линии электропередач в Австралии Фото: ABC News

Дэнни Дональд утверждает, что подобных случаев с дронами на его памяти еще не было. По его мнению, причиной могла стать ошибка оператора или же сбой в работе оборудования. Поскольку поломка оказалась не слишком сложной. Energex не будет требовать компенсации ущерба от Wing. В то же время Дэнни Дональд предупреждает, что дроны представляют потенциальную угрозу для линий электропедерач, ведь в случае столкновения энергии могут лишиться жилые дома, предприятия, уличные фонари, светофоры и многое другое.

"Они ничем не отличаются от воздушных змеев, популярных в прошлом. Пятнадцать лет назад мы просили людей быть осторожными, даря змеев своим детям на Рождество и запуская их. Теперь мы просим родителей следить, куда их дети запускают дроны. Это может привести к обрыву линий электропередач. Последнее, что нам нужно, — это опасность для людей".

Ранее в Швеции разведка заметила неизвестные дроны, летающие над атомными электростанциями. Довольно крупные БПЛА покружили над объектами и успешно скрылись из виду, спецслужбам так и не удалось найти места их приземления. Власти Швеции опасаются, что не смогут противостоять "гибридным угрозам".

Тем временем, инженеры придумали, как захватывать дроны прямо в воздухе, не повреждая их. Новый беспилотник Eagle One, похожий на паука, выпускает из стоек прочные нити, которые опутывают винты других летательных аппаратов и не дают им упасть на землю.