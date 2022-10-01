"Опасны для людей": дрон упал на провода и лишил электричества тысячи домов
Бригада ремонтников довольно быстро устранило поломку в австралийском городе Браунс-Плейнс, однако ущерб от столкновения может быть намного большим.
В Австралии дрон-доставщик упал на линию электропередач и оставил жителей местного городка без электричества. Об этом стало известно сайту ABC News.
Беспилотник Wing (дочерняя компания Alphabet) доставлял еду одному из австралийских заказчиков и должен был совершить "контролируемую" посадку, но в итоге повис на проводах. Фирма утверждает, что тут же уведомила об инциденте поставщику электроэнергии Energex, который принадлежит правительству австралийского штата Квинсленд.
"Когда команда ремонтников добралась туда, еда в коробке дрона была еще горячей", — рассказал представитель Energex Дэнни Дональд.
Он признал, что около 2 тысяч жителей населенного пункта Браунс-Плейнс, расположенного к югу от города Брисбен, лишились электричества. Рабочие восстановили подачу электроэнергии примерно через 45 минут, однако около 300 домов поблизости от места крушения оставались без "света" еще три часа.
Дэнни Дональд утверждает, что подобных случаев с дронами на его памяти еще не было. По его мнению, причиной могла стать ошибка оператора или же сбой в работе оборудования. Поскольку поломка оказалась не слишком сложной. Energex не будет требовать компенсации ущерба от Wing. В то же время Дэнни Дональд предупреждает, что дроны представляют потенциальную угрозу для линий электропедерач, ведь в случае столкновения энергии могут лишиться жилые дома, предприятия, уличные фонари, светофоры и многое другое.
"Они ничем не отличаются от воздушных змеев, популярных в прошлом. Пятнадцать лет назад мы просили людей быть осторожными, даря змеев своим детям на Рождество и запуская их. Теперь мы просим родителей следить, куда их дети запускают дроны. Это может привести к обрыву линий электропередач. Последнее, что нам нужно, — это опасность для людей".
Ранее в Швеции разведка заметила неизвестные дроны, летающие над атомными электростанциями. Довольно крупные БПЛА покружили над объектами и успешно скрылись из виду, спецслужбам так и не удалось найти места их приземления. Власти Швеции опасаются, что не смогут противостоять "гибридным угрозам".
Тем временем, инженеры придумали, как захватывать дроны прямо в воздухе, не повреждая их. Новый беспилотник Eagle One, похожий на паука, выпускает из стоек прочные нити, которые опутывают винты других летательных аппаратов и не дают им упасть на землю.