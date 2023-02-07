День зі світлом: коли в областях не відключатимуть електрику — графік "Укренерго"

Зміни у графіках розпочнуться з 8 лютого та триватимуть протягом найближчих двох тижнів. Це дозволить переглянути ліміти енергії для регіонів і внести корективи до стабілізаційних графіків відключень.

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Починаючи із середи, 8 лютого, на всій території України буде змінено ліміти споживання електроенергії. У кожному регіоні протягом одного з днів протягом найближчих двох тижнів не буде відключень світла. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

У компанії пояснюють, що день без відключень необхідний, щоб виміряти фактичне споживання електроенергії в кожній області країни. Це дозволить переглянути ліміти енергії для регіонів і внести корективи до стабілізаційних графіків відключень.

Як зазначається у повідомленні, в енергосистемі України все ще зберігається дефіцит потужності внаслідок російських ракетних ударів. У зв'язку з цим у решті областей, де не будуть проводитися виміри цього дня, ліміти споживання там можуть бути знижені, щоб стабілізувати всю систему.

Оператор також опублікував попередній графік, коли в областях протягом цілого дня буде світло:

8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

10 лютого: Волинська, Київська області;

13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська та Тернопільська області;

16 лютого: Дніпропетровська область;

17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

20 лютого: Львівська, Одеська області.

Для чого потрібен день зі світлом

Зміна фактичного споживання електроенергії дозволить оператору отримати інформацію про те, як чинять споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії, а також визначити скільки енергії споживає кожна область за умов нормальної роботи енергосистеми.

Отримані дані дадуть можливість враховувати релокацію підприємств, міграцію населення, структуру споживання для встановлення лімітів у кожному регіоні.

Нагадаємо, 24 січня Фокус уже розповідав, що для кожної області України виділять день, під час якого оператори замірятимуть навантаження на мережі. Завдяки цьому планується переглянути ліміти для регіонів та внести корективи до стабілізаційних графіків відключень.