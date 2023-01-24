В Україні на один день припинять вимикати світло: коли це станеться

Згідно з розпорядженням чиновників, для кожної області України виділять день, під час якого оператори вимірятимуть навантаження на мережі. Завдяки цьому планується переглянути ліміти для регіонів і внести корективи до стабілізаційних графіків відключень.

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В Україні з вівторка, 24 січня по вівторок, 2 лютого кожен регіон України проведе день без відключень електроенергії. Відповідне рішення ухвалили в "Укренерго".

За розпорядженням Міністерства енергетики, у день, коли відключатиметься електрика, енергетики проведуть виміри погодинного активного навантаження на мережі, щоб отримати точну інформацію про обсяги реального споживання регіону.

Це потрібно для того, щоб фахівці могли розрахувати реальні потреби електроенергії для кожної області України окремо.

До 10 лютого оператори систем розподілу мають звітувати перед "Укренерго" та Міненерго про виконану роботу та надати її кінцеві результати.

День, коли споживачам не відключатимуть світло, для кожного регіону буде окремим. Цієї доби українців просять користуватися побутовими приладами, як і у мирний час. Це потрібно для точніших розрахунків.

Однак, як попереджають у відомстві, якщо дефіцит електроенергії наблизиться до критичної позначки або ЗС РФ знову атакують ракетами та дронами-камікадзе критичну інфраструктуру України, то енергетики будуть змушені повернутися до аварійних і стабілізаційних графіків відключень.

Зауважимо, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей поки що недоступні українській енергосистемі та перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях південних регіонів також розміщено більшість вітрових і сонячних електростанцій.

Нагадаємо, 24 січня ДТЕК скасував рішення не відключати світло в одній з областей. Режимні виміри електронавантаження, від яких залежатимуть подальші планові відключення електрики, перенесли на інший день.

Фокус також писав про те, що 24 січня у двох областях України не буде відключень світла весь день. Оператори системи розподілу електроенергії у Полтавській та Івано-Франківській областях повідомили, що у вівторок обмежень електроенергії для споживачів не буде.