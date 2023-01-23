У двох областях України завтра не буде вимкнень світла весь день: роз'яснення обленерго

За розпорядженням Міністерства енергетики 24 січня проведуть вимірювання навантаження, щоб визначити загальний обсяг енергоспоживання. Від їхніх результатів залежатимуть подальші планові вимкнення.

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Оператори системи розподілу електроенергії в Полтавській та Івано-Франківській областях повідомили, що у вівторок, 24 січня, обмежень електроенергії для споживачів не буде. Пов'язано це із проведенням вимірювань навантаження для визначення загального обсягу споживання, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"24 січня 2023 року в Полтавській області відбуватимуться режимні вимірювання електронавантажень, — ідеться в повідомленні "Полтаваобленерго" у Facebook. — Звертаємо вашу увагу, що в день проведення вимірювань ліміти й обмеження (вимкнення) електроенергії не проводитимуться".

Зі свого боку, в "Прикарпаттяобленерго" повідомили, що у вівторок проведуть вимірювання величини навантаження, щоб з'ясувати, скільки електрики за добу споживає область у звичайних умовах.

"…з 00:00 до 23:59 не буде застосовано жодних лімітів", — повідомили представники компанії, додавши, що це буде за умови, якщо не буде нових атак російських військ на енергосистему.

Вимірювання погодинного активного навантаження на енергомережі проводяться згідно з розпорядженням Міністерства енергетики, від їхніх результатів залежать подальші обмеження, це вихідні дані, за якими формуватимуться графіки.

Споживачів попросили планувати день, як було до запровадження практики планових відключень. Це дозволить з'ясувати, скільки мегават необхідно для роботи у звичайному режимі.

Нагадаємо, що в НКРЕКП написали 2500 скарг через несправедливі вимкнення світла. На засіданні 24 січня комісія розгляне результати перевірок у семи обленерго.

Раніше Фокус повідомляв, що в Одесі чоловіка звинуватили в "продажу електроенергії" через генератор і оштрафували на 17 тис. грн.