В двух областях Украины завтра не будет отключений света весь день: разъяснение облэнерго

По распоряжению Министерства энергетики 24 января проведут измерение нагрузки, чтобы определить общий объем энергопотребления. От их результатов будут зависеть дальнейшие плановые отключения.

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Операторы системы распределения электроэнергии в Полтавской и Ивано-Франковской областях сообщили, что во вторник, 24 января, ограничений электроэнергии для потребителей не будет. Связано это с проведением измерений нагрузки для определения общего объема потребления, передает "Интерфакс-Украина".

"24 января 2023 года в Полтавской области будут проходить режимные измерения электронагрузок, — говорится в сообщении "Полтаваоблэнерго" в Facebook. — Обращаем ваше внимание, что в день проведения измерений лимиты и ограничения (отключения) электроэнергии производиться не будут".

В свою очередь, в "Прикарпатьеоблэнерго" сообщили, что во вторник проведут измерение величины нагрузки, чтобы выяснить, сколько электричества в сутки потребляет область в обычных условиях.

"…с 00:00 до 23:59 не будут применены никакие лимиты", — сообщили представители компании, добавив, что при условии, если не будет новых атак российских войск на энергосистему.

Измерения почасовой активной нагрузки на энергосети производятся согласно распоряжению Министерства энергетики, от их результатов зависят дальнейшие ограничения, это исходные данные, по которым будут формироваться графики.

Потребителей попросили планировать день так, как было до введения практики плановых отключений. Это позволит выяснить, сколько мегаватт необходимо для работы в обычном режиме.

Напомним, что в НКРЭКУ написали 2500 жалоб из-за несправедливых отключений света. На заседании 24 января комиссия рассмотрит результаты проверок в семи облэнерго.

Ранее Фокус сообщал, что в Одессе мужчину обвинили в "продаже электроэнергии" из-за генератора и оштрафовали на 17 тыс. грн.