В Украине на один день прекратят отключать свет: когда это случится

Согласно распоряжению чиновников, для каждой области Украины выделят день, в ходе которого операторы будут замерять нагрузку на сети. Благодаря этому планируется пересмотреть лимиты для регионов и внести коррективы в стабилизационные графики отключений.

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В Украине со вторника, 24 января по вторник, 2 февраля каждый регион Украины проведет день без отключений электроэнергии. Соответсвующее решение приняли в "Укрэнерго".

По распоряжению Министерства энергетики, в день, когда будет отключаться электричество, энэргетики проведут замеры почасовой активной нагрузки на сети, чтобы получить точную информацию об объемах реального потребления региона.

Это нужно для того, чтобы специалисты могли рассчитать реальные потребности в электроэнергии для каждой области Украины в отдельности.

До 10 февраля операторы систем распределения должны отчитаться перед "Укрэнерго" и Минэнерго о проделанной работе и предоставить ее конечные результаты.

День, в который потребителям не будут отключать свет, для каждого региона будет отдельным. В эти сутки украинцев просят пользоваться бытовыми приборами, как и в мирное время. Это нужно для более точных расчетов.

Однако как предупреждают в ведомстве, если дефицит электроэнергии приблизится к критической отметке или ВС РФ снова атакуют ракетами и дронами-камикадзе критическую инфраструктуру Украины, то энергетики будут вынуждены вернутся к аварийным и стабилизационным графикам отключений.

Заметим, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях южных регионов также размещено и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Напомним, 24 января ДТЭК отменил решение не отключать свет в одной из областей. Режимные замеры электронагрузки, от которых будут зависеть дальнейшие плановые отключения электричества перенесли на другой день.

Фокус также писал о том, что 24 января в двух областях Украины не будет отключений света весь день. Операторы системы распределения электроэнергии в Полтавской и Ивано-Франковской областях сообщили, что во вторник ограничений электроэнергии для потребителей не будет.