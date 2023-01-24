Ограничения все-таки будут: ДТЭК отменил решение не отключать свет в одной из областей

Режимные замеры электронагрузки, от которых будут зависеть дальнейшие плановые отключения электричества, 24 января проводить не будут. Их перенесли на другой день.

Related video

Режимные замеры электронагрузки, от которых будут зависеть дальнейшие плановые отключения электричества, 24 января в Полтавской области проводить не будут. Об этом сообщила пресс-служба "Полтаваоблэнерго".

В понедельник, 23 января, "Укрэнерго" анонсировало, что для проведения режимных замеров в области целый день не будут отключать свет, однако на сегодня все отменили.

Пресс-служба уточнила, что электроэнергию в регионе будут отключать по графикам, опубликованным на сайте ведомства.

[ + – ] "Полтаваоблэнерго" отменила решение о невыключении света целый день

Режимные замеры электронагрузки национальный оператор проведет в другой день. Об этом население проинформируют отдельно.

"Просим с пониманием отнестись к произошедшим изменениям", — обратилась к населению компания.

Напомним, в НКРЭКУ написали 2500 жалоб из-за несправедливых отключений света. На заседании 24 января комиссия рассмотрит результаты проверок в семи облэнерго.

Ранее Фокус сообщал, что в Одессе мужчину обвинили в "продаже электроэнергии" из-за генератора и оштрафовали на 17 тыс. грн.