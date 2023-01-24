Обмеження таки будуть: ДТЕК скасував рішення не відключати світло в одній із областей

Режимні виміри електронавантаження, від яких залежатимуть подальші планові відключення електрики, 24 січня не проводитимуть. Їх перенесли на другий день.

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Режимні виміри електронавантаження, від яких залежатимуть подальші планові відключення електрики, 24 січня на Полтавщині не проводитимуть. Про це повідомила пресслужба "Полтаваобленерго".

У понеділок, 23 січня, "Укренерго" анонсувало, що для проведення режимних вимірів в області цілий день не відключатимуть світло, проте на сьогодні всі скасували.

Пресслужба уточнила, що електроенергію у регіоні відключатимуть за графіками, опублікованими на сайті відомства.

[ + – ] "Полтаваобленерго" скасувала рішення про невимкнення світла цілий день

Режимні вимірювання електронавантаження національний оператор проведе іншого дня. Про це поінформують населення окремо.

"Просимо з розумінням поставитися до змін, що відбулися", — звернулася до населення компанія.

Нагадаємо, в НКРЕКП написали 2500 скарг через несправедливі відключення світла. На засіданні 24 січня комісія розгляне результати перевірок у семи обленерго.

Раніше Фокус повідомляв, що в Одесі чоловіка звинуватили у "продажі електроенергії" через генератор і оштрафували на 17 тис. грн.