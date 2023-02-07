День со светом: когда в областях не будут отключать электричество — график "Укрэнерго"
Изменения в графиках начнутся с 8 февраля и продлятся в течение ближайших двух недель. Это позволит пересмотреть лимиты энергии для регионов и внести коррективы в стабилизационные графики отключений.
Начиная со среды, 8 февраля, на всей территории Украины будут изменены лимиты потребления электроэнергии. В каждом регионе в один из дней в течение ближайших двух недель не будет отключений света. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
В компании объясняют, что день без отключений необходим для того, чтобы измерить фактическое потребление электроэнергии в каждой области страны. Это позволит пересмотреть лимиты энергии для регионов и внести коррективы в стабилизационные графики отключений.
Как отмечается в сообщении, в энергосистеме Украины все еще сохраняется дефицит мощности в результате российских ракетных ударов. В связи с этим в остальных областях, где не будут производиться замеры в этот день, лимиты потребления там могут быть снижены, чтобы стабилизировать всю систему.
Оператор также опубликовал предварительный график, когда в областях в течение целого дня будет свет:
- 8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;
- 9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;
- 10 февраля: Волынская, Киевская область;
- 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;
- 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;
- 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;
- 16 февраля: Днепропетровская область;
- 17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;
- 20 февраля: Львовская, Одесская.
Для чего нужен день со светом
Изменение фактического потребления электроэнергии позволит оператору получить информацию о том, как поступают потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии, а также определить, сколько энергии потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы.
Полученные данные дадут возможность считаться с релокацией предприятий, миграцией населения, структурой потребления для установления лимитов в каждом регионе.
Напомним, 24 января Фокус уже рассказывал, что для каждой области Украины выделят день, в ходе которого операторы будут замерять нагрузку на сети. Благодаря этому планируется пересмотреть лимиты для регионов и внести коррективы в стабилизационные графики отключений.