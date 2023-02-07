День со светом: когда в областях не будут отключать электричество — график "Укрэнерго"

Изменения в графиках начнутся с 8 февраля и продлятся в течение ближайших двух недель. Это позволит пересмотреть лимиты энергии для регионов и внести коррективы в стабилизационные графики отключений.

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Начиная со среды, 8 февраля, на всей территории Украины будут изменены лимиты потребления электроэнергии. В каждом регионе в один из дней в течение ближайших двух недель не будет отключений света. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В компании объясняют, что день без отключений необходим для того, чтобы измерить фактическое потребление электроэнергии в каждой области страны. Это позволит пересмотреть лимиты энергии для регионов и внести коррективы в стабилизационные графики отключений.

Как отмечается в сообщении, в энергосистеме Украины все еще сохраняется дефицит мощности в результате российских ракетных ударов. В связи с этим в остальных областях, где не будут производиться замеры в этот день, лимиты потребления там могут быть снижены, чтобы стабилизировать всю систему.

Оператор также опубликовал предварительный график, когда в областях в течение целого дня будет свет:

8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

10 февраля: Волынская, Киевская область;

13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

16 февраля: Днепропетровская область;

17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

20 февраля: Львовская, Одесская.

Для чего нужен день со светом

Изменение фактического потребления электроэнергии позволит оператору получить информацию о том, как поступают потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии, а также определить, сколько энергии потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы.

Полученные данные дадут возможность считаться с релокацией предприятий, миграцией населения, структурой потребления для установления лимитов в каждом регионе.

Напомним, 24 января Фокус уже рассказывал, что для каждой области Украины выделят день, в ходе которого операторы будут замерять нагрузку на сети. Благодаря этому планируется пересмотреть лимиты для регионов и внести коррективы в стабилизационные графики отключений.