Дроны помогают восстановить поврежденные энергосети в Украине: как они это делают

Специалисты запустили БПЛА в Чугуевском районе, чтобы быстрее отремонтировать высоковольтную линию и вернуть украинцам электроснабжение.

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Энергетики используют дроны, ремонтируя поврежденные высоковольтные линии после российских обстрелов в Харьковской области. Об этом представители компании-поставщика "Харьковоблэнерго" сообщили в Facebook.

Беспилотный дрон специалисты использовали во время ремонта воздушной линии электропередач с напряжением 110 кВ в Чугуевском районе, где велись активные боевые действия. Летательный аппарат позволил энергетикам осмотреть оборудование с высоты и обнаружить повреждения сети на участках, которые еще не успели полностью разминировать саперы. Благодаря этому они вскоре возобновят электроснабжение в населенных пунктах Великобурлукской и Волчанской территориальных громад Харьковской области.

[ + – ] Поврежденная ЛЭП в Чугуевском районе Харьковской области Фото: Facebook

Как объяснил начальник Харьковского высоковольтного района электрических сетей Александр Ганус, ремонт поврежденных электросетей на участке протяженностью более 20 км занял около двух месяцев. Специалистам "Харьковоблэнерго" пришлось заменить много разбитых железобетонных опор линии электропередач и пролеты проводов в зоне, полной мин и неразорвавшихся артиллерийских снарядов. Сначала вдоль трассы энергоартерии прошли саперы, и лишь затем к работе приступили энергетики.

[ + – ] Ремонт ЛЭП в Чугуевском районе Харьковской области Фото: Facebook

Накануне "Укрэнерго" объявило, в каких областях Украины не будут отключать свет. В ближайшие две недели энергетики решили поочередно отменять графики в отдельных регионах и позволят жителям свободно пользоваться электроэнергией в течение одного дня, чтобы проверить, как система справится с нагрузками.

В октябре писали, как дрон упал на провода и лишил электричества тысячи домов в Австралии. Грузовой беспилотник одной из компаний доставлял еду заказчику и не смог совершить безопасную посадку в нужном месте. Энергетики устранили аварию через несколько часов.