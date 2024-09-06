Жінка після роботи на OnlyFans "відкрилася" Ісусу і розкрила таємниці індустрії (фото)

Австралійка Вікторія Сініс вважала, що OnlyFans просто допомагає жінкам заробляти і вони контролюють контент. Але усвідомила, що помилялася і тепер допомагає жертвам сексуальної експлуатації.

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Колишня рекрутерка OnlyFans розповіла про жахливі вимоги, які вона отримувала від чоловіків. І про те, що вона дізналася про виворіт світу онлайн-еротики. Починаючи працювати в індустрії, австралійка Вікторія Сініс була впевнена, що все доволі безневинно, але зрештою вимоги клієнтів стали настільки тривожними, що вона повністю змінила своє життя, прийняла християнство і стала допомагати жертвам сексуальної експлуатації. Про це пише Daily Mail.

Вікторія Сініс до OnlyFans працювала в маркетингу, на посаду рекрутера 2022 року її порекомендував друг. Роль Вікторії полягала в наборі жінок для OnlyFans.

Спочатку вона вважала, що більшість жінок на сайті — вихідці з бідних родин, і оскільки вони добре заробляють, то, безсумнівно, мають бути щасливими і робити щось позитивне у своєму житті, але на неї чекало гірке розчарування.

Вікторія Сініс розповіла про жахливі секрети OnlyFans

Коли Вікторії вдалося зазирнути за лаштунки онлайн-світу, вона швидко дізналася його непривабливу правду. Рекрутерка OnlyFans відверто зізналася в жахливих вимогах, які вона отримувала від чоловіків і які спонукали її змінити своє особисте життя.

Нині Вікторія є засновницею Creating Gems — організації, що допомагає жінкам долати суспільні очікування та виступає проти сексуальної експлуатації.

Вона відкрито заявила, що дехто вважає платформу такою, що розширює можливості жінок, оскільки вона дає їм змогу певною мірою контролювати контент, який вони публікують для своїх щомісячних передплатників, але тут є одна заковика.

Вікторія Сініс

Вікторія зазначила, що коли жінка-користувач OnlyFans досягає певного рівня на сайті, вона втрачає контроль над взаємодією зі своїми передплатниками, і до справи долучається агентство.

Агентство стає своєрідним посередником між жінками і чоловіками і доручає підрядникам видавати себе за жінок і спілкуватися з її підписниками.

Бренд просить її публікувати провокаційний контент у соціальних мережах, щоб вона могла краще просувати себе на OnlyFans.

Агентство також використовує соціальні мережі для вербування, знаходячи жінок, які публікують скандальні фотографії.

Оскільки OnlyFans — це конкурентна платформа, багатьом жінкам неминуче доводиться через передплатників публікувати контент, що виходить за рамки їхнього комфорту, щоб заробити достатньо грошей і вижити.

Вікторія розповіла, що в таких агентствах, як її, діють багаторівневі системи.

Вона пояснила, що на першому рівні жінки позують у купальниках. Другий рівень — це жінки, які мають на увазі наготу у своєму контенті, а третій рівень — повна нагота.

Що вищий рівень користувачки OnlyFans, то провокативнішим має бути контент, що передбачає більше підписників і вищі виплати.

Вікторія зізналася, що їй огидна функція користувацьких запитів, яка давала змогу підписникам запитувати в жінок певний сексуальний контент.

Вона розповіла, що деякі з тривожних прохань включали прохання чоловіків до жінок писати на їхніх тілах нецензурні та образливі слова, або ім'я підписника. Інші вимагали, щоб жінка себе зв'язувала. Один із передплатників-чоловіків заплатив за те, щоб жінка одягла певне взуття, надула повітряні кулі до обумовленого розміру, а потім розтоптала їх. Інший підписник попросив показати жінку, що висить на виступі, тоді як інший наступив їй на пальці.

Вікторія зізналася, що чим конкретнішим був запит, тим більше її турбувала ця галузь. Вона вважала, що хоча сценарії і були фальшивими, підписнику могло не вистачити отриманого відео і він міг захотіти втілити їх у реальність. Вікторія зазначила, що OnlyFans часто підживлює хворі фантазії клієнтів.

Така збочена психологія її не влаштовувала, тож вона повернулася до церкви, до якої ходила в дитинстві, і звільнилася з OnlyFans у 2023 році. Тепер вона співпрацює з рухом Collective Shout, який бореться проти сексуальної експлуатації.

Нагадаємо, раніше одна з найпопулярніших моделей цього онлайн-ресурсу видалила весь відвертий контент і заявила, що звернулася до бога.

Але на OnlyFans чимало і знаменитостей. Так, зірка серіалу "Клан Сопрано" Дреа де Маттео похвалила ресурс за те, що він "врятував їй життя" і допоміг платити за рахунками, коли в неї настали непрості часи.