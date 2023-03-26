Зріс попит. Українки в Європі все частіше наражаються на сексуальну експлуатацію, — дослідження

Приріст відвертих відео з українками помітний останні півроку. У Великій Британії на 200% збільшилися запити "український ескорт", а в Іспанії — на 600% пошук "українського порно".

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Біженки, які виїхали з України після великої війни з Росією до Європи, стали частіше наражатися на сексуальну експлуатацію та насильство. Про це пише британська газета The Guardian, ознайомившись із дослідженням компанії Thomson Reuters.

Аналітики переглянули глобальний порнотрафік з 24 лютого 2022 року та виявили сильний приріст інтересів користувачів до контенту з українськими біженками. Ризик стати жертвою торговців людьми чи організаторів порноконтенту все більше, зазначили фахівці

Світові запити із формулюванням "українське порно" (ukrainian porn) зустрічаються стабільно частіше, ніж до початку війни з РФ.

Різке збільшення інтересу до порновідео з українками відзначається останні півроку — 13 роликів, в описі яких згадувалися жінки з України, набрали 275 тисяч переглядів тільки за січень поточного року.

У березні 2022 року дослідження показало збільшення цих показників на 300%. У Великій Британії на 200% збільшилися запити "український ескорт" (ukrainian escorts), а в Іспанії — на 600% кількість запитів "українське порно".

У Польщі приріст склав 130%, подібні тенденції простежуються в Австрії, Чехії, Данії, Франції та Швейцарії.

"Такий аналіз показує, як важливо зберегти безпеку жінок та дітей в умовах війни. Високий попит чоловіків на секс-послуги з українськими жінками та дівчатками дає величезний стимул торговцям людьми полювати за особливо вразливими людьми для задоволення попиту та заробітку", — сказав спецпредставник ОБСЄ по боротьбі з торгівлею людьми Валіант Річі.

За його словами, вже знайдено прямі докази спроб залучення в порноіндустрію в чатах українських біженців та частоту реклами контенту з українками в інтернеті.

"Останній аналіз даних за 2023 рік показав, що попит в інтернеті на порноконтент з українками спонукає торговців людьми заманювати жінок та дітей для сексуальної експлуатації. Ми співпрацюємо з ОБСЄ, щоб мобілізувати світову спільноту на визнання необхідності діяти зараз та захистити вразливих людей", — сказав старший радник із злочинів у галузі прав людини Хізер Фішер у Thomson Reuters.

Європарламент у листопаді 2022 року влаштовував спеціальні слухання щодо ризиків залучення українок до проституції до ЄС. Особливу увагу політики обіцяли приділити активності онлайн-платформ з поширення секс-контенту.

Нагадаємо, що незалежний кандидат у Конгрес США, 53-річний Майк Іткіс знімався у порно для передвиборної кампанії. Так він показав прагнення "позитивного підходу до сексу".

У серпні 2022 року президента України Володимира Зеленського просили легалізувати порно, ця петиція набрала потрібні 25 тисяч голосів для розгляду. Ця заборона, на думку автора, шкодить економіці та правам людини.