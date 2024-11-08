Одеситка фотографувала своє тіло та була за це засуджена: в чому звинуватили жінку

Жінка надсилала фото оголених частин тіла за 100-150 грн. У суді вона свою провину визнала.

Жінку з Одеси засудили за те, що вона фотографувала та знімала на відео свої статеві органи, а потім відправляла їх за грошову винагороду. Про це повідомило ТСН.

У матеріалах справи зазначено, що жінка у червні 2024 року знімала на фото та відео різні частини свого оголеного тіла.

Надалі одеситка продавала ці медіафайли за 100-150 грн. На суді підозрювана визнала провину та розкаялась.

Як зазначено у вироку Суворовського районного суду Одеси,жінка порушила "суспільну мораль, тобто систему етичних норм, правил поведінки, що склались у суспільстві на основі духовних і культурних цінностей".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч.2, 3 ст. 301 КК України.

Її засудили до 1 року іспитового терміну.

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