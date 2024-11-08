Одесситка фотографировала свое тело и была за это осуждена: в чем обвинили женщину

Женщина присылала фото обнаженных частей тела за 100-150 грн. В суде она свою вину признала.

Женщину из Одессы осудили за то, что она фотографировала и снимала на видео свои половые органы, а затем отправляла их за денежное вознаграждение. Об этом сообщило ТСН.

В материалах дела указано, что женщина в июне 2024 года снимала на фото и видео различные части своего обнаженного тела.

В дальнейшем одесситка продавала эти медиафайлы за 100-150 грн. На суде подозреваемая признала вину и раскаялась.

Как указано в приговоре Суворовского районного суда Одессы, женщина нарушила "общественную мораль, то есть систему этических норм, правил поведения, сложившихся в обществе на основе духовных и культурных ценностей".

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч.2, 3 ст. 301 УК Украины.

Ее приговорили к 1 году испытательного срока.

Напомним, девушка из Великобритании за день переспала с сотней мужчин и планирует еще с тысячей.